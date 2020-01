Vidám hangulatban telt a Tündérszépek döntője (videó)

A Tündérszépek fináléjában 22 szépség küzdött a koronáért, akik háromszor is bizonyíthatták rátermettségüket a kifutón.

Hosszas várakozás ért véget január 27-én, kiderült, ki a Tündérszépek 2020 királynője és udvarhölgyei. Az eseményről élőben is tudósítottunk, hamarosan a televízióban is látható lesz a döntő, azonban kis ízelítővel portálunk is készült.

A lányok a döntő során háromszor mutathatták meg magukat a kifutón. Először hétköznapi viseletben vonultak fel a versenyzők, majd bikiniben láthatta őket a közönség, végül estélyi ruhákban kápráztatták el a jelenlévőket.