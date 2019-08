Tíz dolog, amit nem tudott kedvenc magyar meséiről

Mazsola, Süsü, Gusztáv, és a többiek.

A magyar animációk, bábfilmek és mesefilmek közmondásosan jók. Első Oscar-díjunkat például Rofusz Ferenc A légy című rajzfilmje hódította el animációs rövidfilm kategóriában, de nem kell ilyen magasra tennünk a lécet ahhoz, hogy jól szórakozzunk. Néhány érdekességgel készültünk, amiket valószínűleg csak kevesen tudnak a legnagyobb magyar kedvencekről vagy alkotóikról – írja az MTVA.

Az M3.hu-n nap mint nap találkozhatnak a nézők Mazsolával és Gusztávval. Hamarosan érkezik Vízipók-Csodapók, majd Süsü, a sárkány kalandjai örvendeztetik meg a kicsiket és nosztalgiázó felnőtteket. Íme néhány érdekesség a kedvencekről vagy alkotóikról.

A Süsüben nem csak a történet, a csodás bábok és virtuóz mozgatásuk, hanem a remek szinkron is megragadta a közönséget. Nagyon erősen köthető néhány szerephez a szinkronszínész neve, ez azonban csalóka emlék is lehet. A Dadusról Tábori Nóra neve ugrik be mindenkinek, az első részben azonban még Horváth Teri hangján szólalt meg.

Ugyanez a helyzet a Hadvezérrel: bár valószínűleg mindenki Balázs Pétert társítja a szerephez, az első epizódban még nem ő, hanem Gyenge Árpád kölcsönözte hangját a katonának. A Zöldségeskofa szinkronizálója az első részben Czigány Judit volt, nem a jellegzetes orgánumú Hacser Józsa, akit a további 8 részben megszokhattunk.

Csurka István is szerepelt szinkronhangként a Vízipók-Csodapók című sorozat egyik epizódjában. Meghökkentő, ugye? Nem véletlenül, neve ugyanis csak egy tévedés folytán került a stáblistára. Valójában az azonos vezetéknevű Csurka László színművész kölcsönözte a hangját Dongónak.

Süsü nem magyar „származású”: alakja és története egy Miroslav Nastosijevic nevű szerb szerző rádiójátékán alapszik, ez adta az ötletet a magyar sorozat elkészítéséhez.

A Vuk főcímdalának szövegét a slágergyáros Szenes Iván írta, és a később – 2010-ben – tehetségkutatóban föltűnt Wolf Kati adta elő 7 éves korában (a zeneszerző az ő édesapja volt).

A Gusztáv című sorozat egyik epizódjában a jármű rendszámán, amellyel Gusztáv koccan, székely-magyar rovásírásos szöveg található, jelentése: „elmegy jármű”.

Süsünek a könyvben 7 testvére van, a televíziós sorozatban és a hanglemezen azonban csupán kettő.

Gusztáv figurája a nevét egyes történetek szerint az egyik alkotó, Dargay Attila keresztapjáról kapta, egy másik sztori szerint viszont egy telefonkönyvet fölcsapva választottak nevet az animációs sorozat főhősének.

Dargay Attila, a Vuk, a Szaffi, Az erdő kapitánya, a Gusztáv és sok más klasszikus rajzfilm rendezője a reklámszakmában is kipróbálta magát, számos reklámfilmet rendezett az 1950-es és ’60-as években.

A Mazsola című bábsorozatnak nem csupán írója, hanem zeneszerzője is volt Bálint Ágnes József Attila-díjas író, szerkesztő és dramaturg.

Vízipók figurája is esélyes volt arra, hogy a Budapesten 2017-ben megrendezett úszó világbajnokság kabalaállata legyen, végül a szervezők másképp döntöttek.

S ha már Vízipóknál tartunk, nagyszerű hírünk van: szeptember 2-től érkezik az UHD-felbontású, felújított sorozat kicsik és nagyok örömére, a másik közönségkedvenccel, Süsüvel pedig szeptember közepétől találkozhatnak rajongói az M3.hu-n.

