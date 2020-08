Tinibandák tartják rettegésben Európát

A legtöbbször hátrányos helyzetből induló, vagy bevándorló hátterű fiatalok csoportosan támadnak, és rengetegen visszaesnek – számol be a V4NA.

Svédország

Svédországban egyre nagyobb gondot jelentenek a tini bandák, amik sokszor rettegésben tartják a környéküket. A bandatagok közül sokan migráns háttérrel rendelkeznek, erre utal a beszámolók szerint az, hogy a támadásokról megjelent felvételeken a támadók szájából arabnak tűnő szavak hangzanak el.

A támadásokról egyébként nagyon sokszor jelennek meg videók a közösségi médiában, mert a bandák célja a megszégyenítés. Ennek általában fiatal svédek esnek áldozatul, akiket a támadók megvernek, megfenyegetnek, a cipőjük megcsókolására kényszerítenek, szélsőséges esetekben pedig le is vizelnek. Az sem példa nélküli, hogy a migráns hátterű fiatalok videóban fenyegetőznek a svédek ellen, és arról beszélnek, hogy lelövik őket.

Svédország pedig mindeközben naivan áll hozzá a helyzethez a fiatalokat illetően – mutat rá cikkében Blanche Sande. Bár egyre több olyan bűncselekményről lehet hallani, amit fiatalok követnek el, az emberek sokszor mégis inkább a társadalmat hibáztatják emiatt. A statisztikák ugyanakkor alátámasztják azt, amit az ember már a számos támadás híre után leszűrhet, miszerint a fiatalok körében egyre nagyobb méreteket ölt a bűnözés.

Sok esetben a rablás az, aminek nem csak elkövetői, de áldozatai is a fiatalok, például Stockholm környékén. Itt 2019. január és szeptember között például 845 esetben raboltak ki fiatalokat, ez pedig rekordnak számít. Ráadásul az elkövetők nagyon sokszor 15-17 évesek, a támadások pedig brutálisak. Az adatokból az is kiderül, hogy országszerte az erőszakos bűncselekményekben gyanúsított, 15 évnél fiatalabb elkövetők száma megduplázódott az elmúlt öt évben.

Franciaország

Franciaországban is hasonlóan durva a helyzet, ott az utóbbi időben szintén egyre gyakoribb jelenség a fiatalkori bűnözés. A Nouvel Observateur hetilap által közölt adatok szerint a tavalyi évben Párizsban 30, Pontoise-ban 60, Bordeaux-ban pedig 100 százalékkal megugrott a fiatalkori bűnözés. A francia fővárosban 2017-ben 3340 esetet jelentettek, ez a szám azonban 2019-ben már 4333 volt.

Azon kívül, hogy megszaporodtak a kiskorúak által elkövetett bűncselekmények, a támadások egyre kegyetlenebbek is Franciaországban. Vichy-ben augusztus elején egy hat fős, kiskorúakból álló társaság a nyílt utcán támadt rá egy állapotos nőre, akit többször megütöttek, majd a hajánál fogva lerántották a földre és azzal fenyegették, hogy addig verik, amíg elvetél.

A kiérkező rendőröktől sem riadtak vissza a támadók, sőt, provokálni kezdték őket, majd filmre vették a rendőri intézkedést és azt híresztelték az interneten, hogy rendőri erőszak áldozatává váltak. Végül két fiatalt őrizetbe vettek, a kismamát pedig bevitték a kórházba vizsgálatra.

A fiatalok körében mostanában egyre felkapottabb szórakozás a rodeózás is, ami viszont több francia város lakóinak az életét is megkeseríti. A tinédzserek már sportot űznek abból, hogy éjjel a motorjaikkal száguldoznak, felverve a pihenni akaró lakosokat. A vad száguldozás ráadásul több esetben is tragédiával végződött, néhány rendőrök elől menekülő fiatal halálos kimenetelű balesetet szenvedett.

A legutóbbi rodeós incidens Rive-De-Gier településén történt, ahol egy lopott autóval menekülő 16 éves fiatal fiú elvesztette az uralmát a jármű fölött és egy rendőrautóba csapódott. A baleset nem volt halálos kimenetelű, de a történtek után a fiatallal szimpatizáló helyiek rátámadtak a rendőrökre és tűzijátékkal lőtték őket, akik válaszul könnygázzal vertek vissza.

Reims városa sem úszta meg, ott szintén a rendőrökre támadt egy fiatalokból álló banda néhány nappal ezelőtt. A no-go zónákban már megszokott forgatókönyv szerint a fiatalok felgyújtottak több autót, majd bekerítették a kiérkező tűzoltókat és rendőröket, és tűzijátékkal kezdték lőni őket. A jelenet pár órával később megismétlődött a város egy másik kerületében.

Az utóbbi idők legérthetetlenebb, szintén tinédzserek által elkövetett bűncselekményét azonban egy olyan banális dolog váltotta ki Franciaországban, mint a maszkviselés. Ez a téma egyébként mostanában egyre gyakrabban vezet konfliktushoz, illetve tettlegességhez.

Neuilly-sur-Marne településén két 16 éves kamasz felpofozott és megrugdosott egy 30 éves ápolót, mindössze azért, mert megkérte őket, hogy vegyenek fel védőmaszkot – ami egyébként a szabályok szerint kötelező Franciaországban. Mint kiderült, az egyik támadónak ifjú kora ellenére korábban már volt dolga a rendőrséggel. A tinédzsereket bűnügyi felügyelet alá helyezték.

Belgium

A fiatalkorú bűnözők tehát több esetben is bevándorló háttérrel rendelkeznek – éppen ezért gyakoribbak az ilyen támadások a bevándorlással különösen sújtott országokban, így például Franciaországban vagy Svédországban. Hasonló a helyzet Belgiumban is, ahol a jelenség elsősorban a fővárosra, Brüsszelre jellemző, és ott is bizonyos kerületekben koncentrálódik.

Zömében bevándorlók lakta városrészekről van szó, ahol az emberek gyakran a rendőrökre is rátámadnak. A legutóbb esetnél az egyik ilyen hírhedt, migránsokkal teli negyedben egy 17 éves tinédzser nem akarta igazolni magát a rendőrök előtt, majd a körülötte állókat is arra kérte, csatlakozzanak hozzá. A zavargásból végül tömegverekedés lett, egy rendőrt pedig megkéseltek – neki az volt a szerencséje, hogy golyóálló mellény volt rajta, így nem halt bele a hátszúrásba.

A felbujtó egyébként egyike volt azoknak a fiataloknak, akik egy héttel korábban a tengerparton, Blankenberge városában tömegverekedésben vettek részt. A fiút akkor le is tartóztatták, de hamar visszaesett, hiszen a két incidens között alig egy hét telt el.

A fiataloknak nem sok kell ahhoz általában, hogy verekedést kezdeményezzenek, főleg akkor bátrak a bandatagok, amikor egyetlen ellenféllel állnak szemben. Ez történt július elején a kelet-flandriai Ninove egyik parkjában, ahol egy fiatalokból álló banda azért támadt rá egy fiúra, mert az nem akarta nekik odaadni a mobiltelefonját. Az üldözést és a verekedést egyikük videóra vette, amin hallható, hogy valaki arra bíztatja a többieket, verjék agyon a szerencsétlen fiút.

Ausztria

Ausztriában szintén emelkedő tendencia figyelhető az erőszakos bűncselekmények terén a 14-17 évesek körében. A Szövetségi Bűnügyi Rendőrség Hivatalának (BKA) adatai szerint az országban az ebbe a korhatárba eső, azaz büntethető, fiatalkorú gyanúsítottak száma enyhén emelkedett 2009 és 2018 között. Amíg 2009-ben még 29 179 fiatalkorú gyanúsítottat vettek nyilvántartásba, addig 2015-ben jóval kevesebb, 24 247 fiatalkorú ellen indult eljárás.

Utóbbiak száma azonban 2018-ban ismét megugrott, a rendőrségnél 28 827 gyanúsítottat regisztráltak. De a valóságban ez a szám valószínűleg magasabb, mivel a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekményeket ritkábban jelentik be a rendőrségnek, mint a felnőttek által elkövetetteket – erről Katharina Beclin, a Bécsi Egyetem Kriminológiai Intézetének professzora beszélt a Wiener Zeitung nevű lapnak. A kriminológus szerint ennek oka általában az, hogy a sértettek empatikusabbak a fiatalokkal szemben, és nem akarják elvenni tőlük a változás lehetőségét.

Az osztrák igazságügyi minisztérium adatai alapján a fiatalkorúak főként kis súlyú bűncselekményeket – bolti lopás, anyagi károkozás vagy jármű jogosulatlan használata – követnek el, ez pedig meglátszik a jogerős ítéletek és a bíróság által ejtett bűnesetek számánál is.

Jelentős a növekedés azonban az erőszakos bűncselekményeknél Ausztriában – ide tartozik a súlyos testi sértés, az életveszélyt okozó bűncselekmények, a nemi erőszak és az önrendelkezéstől való megfosztás. Az országban 2018-ban 6755 gyanúsított volt az ilyen eseteknél 14 és 17 év közötti, ami 12,7 százalékos növekedést jelent a 2017-es adatokhoz képest. Ezzel együtt ráadásul növekedett a nem büntethető korú, azaz 14 év alatti fiatalok által elkövetett bűncselekmények száma.

Egyesült Királyság

Az Egyesült Királyságban is egyre többször keverednek bűncselekménybe a fiatalok, aminek a hátterében főleg a társadalmi problémák állnak. Számos fiatal hátrányos helyzetből indul, és nem férnek hozzá az oktatási lehetőségekhez, vagy éppen azt érzik, hogy elhanyagolják őket. Ha pedig jön a kiábrándulás, azzal sok esetben együtt jár a bűnözés is.

Catherine West parlamenti képviselő szerint külön alapot kellene felállítani azoknak a gyerekeknek, akiknél felmerül az iskolából való kimaradás veszélye. Sokszor ugyanis az elkövetők a fiatal éveikben nem jártak iskolába.

Ahogyan az kiderül a brit igazságügyi minisztérium adataiból, 2018. áprilisa és 2019. márciusa között a 10-17 évesek körében csökkent azok száma, akik figyelmeztetést vagy ítéletet kaptak. De még így is 4500 olyan bűntettet követtek el a gyerekek, amelyeknél kés vagy egyéb támadó fegyver is közrejátszott, ráadásul a gyerekek és fiatalok 38,4 százaléka visszaesett, és újabb bűncselekményt követett el. Az országban egyébként is nagy gondot okoznak a késes támadások, amelyeket sok esetben fiatalkorúak követnek el, vagy éppen ők az áldozatok.

Home Secretary Sajid Javid is meeting with police chiefs to tackle the ‘senseless violence’ of youth knife crime, which is on the rise across the UK.@richardgaisford is live from the scene of the east London park where 17-year-old Jodie Chesney was murdered on Friday. pic.twitter.com/VirUUxbCY5

— Good Morning Britain (@GMB) March 4, 2019