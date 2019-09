Szándékosan ütöttek el 20 kengurut Ausztráliában

Állattal szembeni kegyetlenkedés ügyében indított nyomozást az ausztrál rendőrség azt követően, hogy 20 kengurut, köztük kölyköket szándékosan elütött egy gépkocsivezető az Ausztrália délkeleti részén fekvő tengerparti városban, Merimbulában.

A rendőrség feltételezése szerint szombat éjjel egyetlen gépkocsi ütötte el a kengurukat.

