Sok francia városban elszabadult a bűnözés

A V4NA Hírügynökség arról ír, hogy Franciaország több városában is a mindennapok része lett a bűnözés, talán Bordeaux-ban a legrosszabb a helyzet, ahol a Nouvel Observateur adatai szerint a tavalyi évben 100 százalékkal megugrott a fiatalkorúak által elkövetett bűnözés, de a 2020-as év is gyászosan alakul.

A karantén feloldását követően egy hónap leforgása alatt, június 22. és július 27. között 31 késelés történt, tehát, átlagban minden napra jutott egy szurkálás. Az augusztusi adatokat még nem dolgozták fel, de annyi biztos, hogy több mint egy tucatnyi késelés történt a városban. Szintén egyre nagyobb problémát jelentenek azok a kiskorú migránsok, akik embercsempészek befolyása alatt állnak, akik, kihasználva kiszolgáltatott helyzetüket sokszor belekényszerítik őket a bűnözésbe. Megdöbbentő adat, de a bordeaux-i prefektúra adatai szerint az első negyedévben a kísérő nélküli kiskorúak követték el az erőszakos cselekmények 44 százalékát, tehát, csaknem a felét.

