Saját örökítőanyagát használta megtermékenyítésekhez a nőgyógyász

Doug Cline azzal áltatta pácienseit, hogy egy orvosi egyetemista a donor. Eljárása nem egyedi a világon.

Váratlan eseményeket indított el a házilag végezhető DNS-teszt, és sokak életét megváltoztatta. Többek között egy holland és egy amerikai nőgyógyászét is, akik korábban nem gondolták, hogy valaha is fény derül 30-40 évvel ezelőtti bűneikre, s arra, hogy a világban legalább száz gyermekük él – olvasható a Vasárnap Reggel legutóbbi számában.

Az amerikai Jacoba Ballard előtt sosem titkolták, hogy mesterséges megtermékenyítéssel jött a világra. Egy napon eldöntötte, hogy felkutatja biológiai apját. Amerikának egy másik szegletében ugyanez foglalkoztatta Kristy Killiont is, akinek szülei elmesélték, többször is jártak doktor Donald Cline klinikáján, hogy ő megszülethessen. Azt remélte, tán él egy féltestvére valahol. Első lépésben Cline doktorhoz fordult, aki azt mondta, nem segíthet, az egykori dokumentumokat megsemmisítették.

Végül mindkét nő regisztrált egy, a DNS-teszteket összehasonlító portálon, és itt is léptek kapcsolatba, amikor megtudták, hogy féltestvérek. Rövidesen az is kiderült, hogy rokoni kapcsolat fűzi őket a klinika igazgatójának fiához, Doug Cline-hoz is. De igazán akkor fogtak gyanút, amikor a portálon váratlanul felbukkant további nyolc lány és fiútestvérük is. A lányok találkozóra hívták az orvost és néhány biológiai gyermekét. Cline doktor ekkor árulta el nekik, hogy nem fért hozzá a donorok spermájához, ezért legalább 50 alkalommal a sajátját használta a megtermékenyítéshez. A pácienseket ugyanakkor azzal áltatta, hogy egy orvosi egyetemista a donor. A harcos Killion és Ballard 2014-ben az indianai ügyészséghez fordult. Donald Cline elutasította a vádakat, de az újabb-DNS vizsgálat bebizonyította, hogy az orvos a két nő, és további legalább 47 ember biológiai apja. Cline 2009-ben visszavonult a praxistól.

Furcsa dolgok történtek Hollandiában is. A botrány azután tört ki, hogy valakinek szemet szúrt: a Rotterdam közelében lévő Bijdorp termékenységi klinika közreműködésével fogant gyerekek, nagyjából hatvanan, túlzottan hasonlítanak a klinika igazgatójára, Jan Karbaatra: a szájuk széles, kezük nagy, homlokuk magas, a szemük kicsi. Egy szakosodott portál eközben összevetette a regisztrált tagok DNS-tesztjét, és kiderítette, hogy hatvanan közülük féltestvérek, azaz ugyanazon apától származnak. Karbaat persze, aki a mesterséges megtermékenyítés úttörőjeként jellemezte magát, nem akarta, hogy fény derüljön a titkára, s hiába kérték többször is, nem volt hajlandó genetikai tesztnek alávetni magát. A klinikát 2009-ban adminisztrációs hiányosságok miatt bezárták, a doktor 2016 áprilisában, 89 éves korában elhunyt. Kiderült, hogy meghamisította a klinika dokumentumait, a donorok anyaga helyett a sajátját használta, vagy hamis iratokat gyártott.

Biológiai gyermekei azonban bizonyságot akartak, ezért Karbaat özvegyéhez fordultak férje DNS-mintájáért, de ő is elzárkózott. Két évvel ezelőtt aztán, Karbaat egyik hivatalos fia is elvégezte a tesztet. Az eredmény alátámasztotta a gyanút, hogy 60 féltestvére van. A genetikai utódok két éve közös keresetet adtak be. A holland bíróság nemrégiben helyt adott a panaszosok kérésének, és elrendelte, hogy házkutatáson szerezzék be a doktor személyes tárgyait, és végezzék el a DNS-tesztet. Összesen 49 személy esetében igazolódott be, hogy Jan Karbaat egyenes ágú leszármazottja.

Később újabb Karbaat-gyerekeket azonosítottak, már 56-an vannak, de akár kétszázan is lehetnek, hiszen a klinikájáról az Egyesült Államokba, Törökországba, Svájcba, Nagy Britanniába, Dániába és Németországba is küldtek anyagot.

Karbaat gyermekei közül sokan tartják a kapcsolatot, rendszeresen találkoznak, többeknek a felnőttként megismert testvérei jelentik a családot. A Cline- és a Karbaat- ügy után Indiana államban a törvény már bünteti a hasonló cselekményeket, Kaliforniában és Texasban pedig a nemi erőszakkal veszik egy kalap alá. Hollandiában 2004 óta minden 16 évét betöltött személy jogosult arra, hogy megismerje a gyökereit, és genetikai betegségek esetén azonnal fel kell fedni a szülők kilétét. A huszonéves Eli Baden-Lasar, a holland orvos egyik fia, ipari terméknek és egy perverz társadalmi kísérlet szereplőjének érezte magát, amikor rájött, hogy 32 féltestvére van. Mindegyiküket felkereste, lefotózta, így remélt úrrá lenni a rossz érzésén, hogy egy gyors pénzügyi tranzakció eredményeként jött a világra. A félelem vezérelte, meg akarta érteni a rendszert, amely létrehozta őket, mesélte a Corriere della Serának.

A Harvard Law School 2016 -os elemzése szerint a lehetséges spermadonorok harmada visszalépne, ha a kiléte nem maradna titokban. A vizsgálat hangsúlyozza, hogy az anonimitás tilalma a donorok számának látványos csökkenését eredményezte, ez történt például Ausztráliában, Új Zélandon és az Egyesült Királyságban is. Az azonosíthatóságért cserébe ráadásul jócskán megugrott a donornak fizetendő összeg is. A visszaélésekre bőven van példa. Az anonimitásukat őrző spermadonorok gyakran nem tudhatták, hány gyerek jön a világra a segítségükkel, gyakran becsapták őket. Egyiküknek például azt ígérték, legfeljebb tíz. Ehhez képest már húsz biológiai gyerekéről van tudomása.

