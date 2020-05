Pizzafutárnak álcázzák magukat a drogterjesztők

A bezárt határok miatt egyre kevesebb és drágább is az áru a drogpiacon – írta meg a V4NA.

A kijárási tilalom miatt pedig egyre többször házhoz szállítják a drogot. Ez adhatta az ötletet a dílereknek, hogy pizzaszállítónak álcázzák magukat – adta hírül az Interpol figyelmeztetését az Oe24.at.

INTERPOL issues alert on dealers using food delivery services to avoid police detection when transporting drugs during COVID-19 lockdowns.

📸 @INTERPOL_HQ pic.twitter.com/JXeG9A5WwD

— Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) April 30, 2020