Pandaikrek születtek Berlinben (videó)

„Meng Meng anya lett – kétszeresen is! Nagyon örülünk, nem találunk szavakat!” – írták a Twitteren. Berlinben sosem született még óriáspanda.

Az ikerpár első tagja szombat este született 147 napos vemhesség után. A testvére egy órával később jött világra.

– írta a közleményben Andreas Knieriem.

Meng Meng became a mom – twice! We are so happy, we are speechless! ❤️🐼🍼🐼❤️

