Orbán Viktor meglátogatta Böjte Csabát

A magyar miniszterelnök hivatalos közösségi oldalán osztotta meg a találkozás pillanatait.

A videóban Orbán Viktor Böjte Csabával találkozik, aki egy misét is tartott. A szerzetes által létrehozott csíkszentsimoni otthonban nevelt gyermekek lótartással is foglalkoznak. A fedett lovardát is meglátogatta a miniszterelnök, ahol a gyerekek bemutatóval készültek – írta meg az Origo.

A kormányfő több emberrel is készített közös fényképet.

Orbán Viktor többnapos erdélyi látogatást tart, a miniszterelnök és Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke maroknyi székely körében töltötte a péntek délutánt.

Emellett Facebook-oldalán egy hosszabb videót posztolt a Székelyföldi Jégkorong Akadémián tett látogatásáról is.

Korábban Orbán Viktor a romániai Kerelőszentpálon részt vett az UBM Feed Romania takarmánykeverő üzemének avatóünnepségén.

