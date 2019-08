Megtalálták Napóleon szívtelen tábornokának holttestét

Charles Étienne Gudin, Napóleon egyik tábornokának szívét a párizsi Pere Lachaise temető egyik kápolnájában őrzik, ám most úgy tűnik, megtalálták hozzá a testet is. A maradványokat nemrégiben egy orosz táncterem alatti sírból ásták ki. A Diadalívre is felkerült tábornok bal lábát amputálták mielőtt meghalt, ám azt egyelőre nem találták meg a régészek.

Charles Étienne Gudin, Napóleon egyik tábornokának maradványait vizsgálják francia tudósok, melyet július elején Oroszországban találtak meg. Pierre Malinowski, az Orosz-Francia Történelmi Kezdeményezések Fejlesztésének Alapja elnevezésű szervezet elnöke csütörtökön ígéretet tett arra, hogy a DNS-vizsgálatba orosz szakértőket is bevonnak. Charles Étienne Gudin tábornok, akinek a nevét a párizsi Diadalívre is felvésték, 44 éves korában vesztette életét 1812. augusztus 22-én, miután egy ágyúgolyó eltalálta Napóleon francia császár kudarcba fulladt oroszországi hadjáratán. A tábornokot Napóleon ismerte és tisztelte. Halála után Gudin szívét kiemelték, majd a párizsi Pere Lachaise temetőben helyezték el egy kápolnában. A versailles-i kastélyban mellszobra áll, Párizsban pedig utcát neveztek el róla. Francia és orosz régészek csapata júliusban az oroszországi Szmoleszkben bukkantak a maradványokra, amelyekről azt feltételezik, hogy az eltűnt tábornoktól származhatnak. A sírt a szovjet időkben emelt táncterem talapzata alatt találták meg. Gudinnek a harctéri sérülése miatt amputálni kellett a bal lábát, valamint a jobb lába is megsebesült, a régészek szerint ezen egyezések alapján igen nagy a valószínűsége annak, hogy az egykori tábornok maradványait találták meg. Borítókép: Egy portré Charles Étienne Gudinról