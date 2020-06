Már Jézus fehér emberként való ábrázolása is rasszizmus a szélsőségesek szerint

Shaun King felettébb ellentmondásos figura, már csak azért is, mert éveken keresztül fekete bőrű férfinak tettette magát, miközben számos bizonyíték van rá, hogy valójában fehér – erről a The Post Millennial ír. Most éppen azzal került reflektorfénybe a BLM aktivistája, hogy egy posztban azt írta, le kellene dönteni azokat a szobrokat, amelyek a „fehér európai” Jézust ábrázolják.

A férfi szerint az ilyen szobrok régóta a fehér felsőbbrendűséget hirdetik. Azt is írta, hogy a Bibliában, amikor Jézus családjának bujkálnia kellett, Egyiptomba mentek, nem Dániába. Hogy ezzel mit akart bizonyítani King, azt nem lehet tudni, bár valószínűleg azt az elméletet, amely szerint Jézus nem fehér volt, sokkal inkább barna vagy fekete bőrű.

Yes, I think the statues of the white European they claim is Jesus should also come down.

They are a form of white supremacy.

Always have been.

In the Bible, when the family of Jesus wanted to hide, and blend in, guess where they went?

EGYPT!

Not Denmark.

Tear them down.

— Shaun King (@shaunking) June 22, 2020