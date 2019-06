Magyar mérnök is segíti a Red Bull kerékcseréjét

Nem csupán az autók fejlesztéséhez kellenek képzett mérnökök a Forma-1-ben, sőt az Orosházáról származó Hegedűs Andort sokkal jobban érdekli, hogy mi veszi körül a versenyautókat.

Az Orosházáról származó, de 2006 óta Angliában élő Hegedűs Andor a Red Bull F1-es csapatánál elsősorban a bokszfelszerelés fejlesztésével foglalkozik.

Az F1 egyik élcsapatához a korábban Marussia néven csődbe ment istállótól került, már ott is úgynevezett „project design engineer” volt, 2014 végén került át Milton Keynesbe, és azóta is az autó körüli infrastruktúrán dolgozik. Nemrég Magyarországon járt, az Egyforma vlog felvétele kapcsán adott interjút a GP Híreknek.

„Kimondottan a bokszutcai felszerelést és a kerékcseréhez használt eszközöket tervezem” – árulta el a portál kérdésére. – „Ezt azért is szeretem, mert a szabálymódosítások miatt minden évben változnak az autók, és ezért a beállítóeszközök és a felszerelés is évről évre változik. Imádom a pozíció változatosságát, minden évben új kihívásokkal szembesülünk annak ellenére, hogy a pozíció ugyanaz.”

Hegedűs a szülővárosában végezte el a gimnáziumot, számviteli tanulmányok után a felvételi pontrendszer átalakításakor nem vették fel egy budapesti egyetemre, ekkor Angliába költözött.

„Amikor ott megvettem az első autómat, elkezdtem bütykölni” – elevenítette fel a kezdeteket. – „Érdekel az autósport, a Forma-1, a motorsportok, minden. Az autók iránti szeretetből lett, hogy elkezdtem ezt tanulni Angliában. Végül is 4 év alatt elvégeztem az Oxford Brookes Universityn az autósport ipari karon a mérnöki tagozatot.”

A nappali tagozatos tanulmányok mellett már F1-es állást is sikerült szerezni. Heti három napot a 2010 és 2014 között az F1-ben versenyző Marussiánál dolgozott (a csapat később Manor néven 2015-ben és 2016-ban is rajthoz állt, mielőtt végleg csődbe ment), ezzel meg is vetette a lábát a világbajnokság mezőnyében.

„Baromi nehéz volt, de mégis sikerült megcsinálni” – mondta a tanulás és a munka megosztásáról. – „Kimondottan autó- és motorsport szakon diplomáztam, utána a mesterképzést már nem csináltam meg, mert feleslegesnek tartottam, mert ha a Forma-1-be az ember beteszi az egyik lábát, utána könnyebb referenciákkal továbbmenni.”

De miért nem versenyautót?

Első, de még második hallásra is meghökkentő, hogy egy F1-es tervezőmérnök érdeklődésének középpontjában nem a versenyautó áll, de Hegedűs Andor kijelentette, ő nem is akar az autón dolgozni, azt a saját szemszögéből egysíkú feladatnak tartja.

„Maga az autótervezés eléggé iteratív. Minden évben arról szól a dolog, hogy megnézzük a tavalyi alkatrészt, változtatunk egy kicsit a felületén, csökkentjük a súlyát 10%-kal, de maga az alkatrész, az alapvető koncepciója, ahogy kinéz, az ugyanaz, mint tavaly és azelőtt. Minden évben 5-10%-os változások vannak az alkatrészeken. Persze, minden évben van 1-2 új rendszer, ezeket egyébként izgalmas és érdekes átvinni a tervezési stádiumon, de az autó 98%-a évről évre 4-5%-ot változik kinézetben és funkcióban. Van, aki évről évre ugyanazt az alkatrészt tervezi. Jól néz ki az önéletrajzban, de maga a munka nekem unalmas lenne.”

„Amit én csinálok, az az autó minden alkatrészével kapcsolatban van, az autóhoz tervezem a felszerelést, úgyhogy képben vagyok az autó fejlesztéseivel.”

Andor egy 5-6 főből álló munkacsoport tagja a Red Bullnál, ahol családias légkör veszi körül, ezért nem vágyódik el a jelenlegi pozíciójából. Elárulta, lényegében az egész eddigi F1-es pályafutása során ugyanazzal foglalkozott, de egyre összetettebb feladatokat bíztak rá. Korábban logisztikai ügyek is tartoztak hozzá, most már elsősorban a bokszutcai felszerelés kialakítása a feladata.

„Mi szinte mindent tervezünk, ami nem az autón van, de a kiszolgálásához szükséges, például üzemanyag-utántöltő rendszereket, kimondottan a kerékcseréhez szükséges eszközöket, ezen kívül a garázsban lévő ventilátorokat vagy a futóműbeállító berendezéseket is mi tervezzük. Az autó mögött lévő képernyőfalat és a bukósisakokat tartó [konzolokat], a rádió rackeket is mi készítjük.”

„Amikor benézünk a garázsba, az autón és az embereken kívül mindent mi terveztünk.”

Pályafutása eddigi főművéről a szigorú titoktartási szabályok miatt sajnos nem sokat árulhatott el, de elmondta, tavaly óta készültek egy új rendszerrel, amit az idén már a kerékcserék lebonyolításához használnak. A Red Bull az első három versenyhétvége alapján 2,15 mp-cel a leggyorsabb bokszkiállást bonyolította (és többször is tudtak 2,20 alatti időt), Barcelonában a McLaren, Monacóban pedig a Williams javított 2,07-re, így a csata a pályán kívül is tovább zajlik.

Borítókép: A Redbull Racing garázsa. Az autókon kívül is bőven akad kitalálni való (Fotó: Mark Thompson/Getty Images)

Forrás: gphirek.hu