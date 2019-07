Lezárnának egy ausztrál szigetet, hogy megmentsék a pingvineket

A Dél-Ausztrália állambeli Adelaide-től 80 kilométerre délre fekvő Granite Island pingvinpopulációja 2000-ben kezdett csökkeni, majd a kihalás szélére sodródott. A madarak száma 2012 és 2018 között megduplázódott, elérve a 44 példányt.

Az adelaide-i Flinders Egyetem ökológusa, Diane Colombelli-Negrel szerint azonban hiába emelkedett a pingvinek száma, a szigeten zajló emberi tevékenységek miatt továbbra is kihalás fenyegeti az állatokat.

