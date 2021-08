Kihalás fenyegette tigrisek fertőződtek meg koronavírussal

Indonéziában ez az első ismert esete állatok koronavírussal való megfertőződésének.

A beteg tigrisek gyógyszeres kezelésben részesülnek és szoros megfigyelés alatt állnak. A hatóságok szerint 10-12 napi kezelés után már javult az állapotuk, és a legújabb értesülések szerint fel is épülnek.

A szumátrai tigris az egyetlen még élő indonéziai tigrisalfaj, két másik alfaj, a jávai és a bali tigris már kihalt. A szumátrait is kihalás fenyegeti, körülbelül 600 példány élhet már csak belőlük.

