Jégtörővel vittek ellátmányt a jégbe fagyasztott sarkkutató hajóhoz

A Dranyicin Kapitány nevű orosz jégtörő pénteken közelítette meg a Polarsternt, a hétvégét az emberek és az ellátmány hómobilos és gyalogos átszállításával töltötte. A Dranyicin a szállítással rekordot is döntött: messzebb jutott saját erejéből, mint bármely más hajó eddig az évnek ilyen korai szakaszában.

Két nappal a találkozás előtt a Polarstern saját rekordot állított fel: 156 kilométerre közelítette meg az Északi-sarkot, vagyis messzebb jutott, mint bármely hajó eddig az arktiszi télben.

A 140 millió eurós (47,1 milliárd forint) expedíció kutatóhajóját ősszel egy 2,5 kilométer széles, 3,5 kilométer hosszú jégtáblához fagyasztották oda, a jégen kutatótábort alakítottak ki. A hajó a jégtáblával egy éven át sodródik a Jeges-tengeren, a sarkvidék belsejébe is eljuthat, ahova jégtörőhajók nem lennének képesek utat törni a vastag téli jégben.

Az együtt sodródás 2020 júniusáig tart, amikor megindul az olvadás, és a Polarstern valahol Grönland és a Spitzbergák között kiszabadul a jég fogságából. Ezt követően indul a begyűjtött adatok értékelése.

