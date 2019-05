Ijesztő, de természetes, ha megtámad minket egy varjú

A Hitchcock-filmbe illő jelenet több gyalogossal is megtörtént a napokban, ahogy általában minden májusban előfordul.

A szakemberek szerint nem kell súlyos sérülésektől tartani – írja az origo.hu.

Legutóbb Újpalotán történt ilyen.

„Kezem lábam remeg. Most voltam a Fő térnél. A parkon keresztül mentem a boltba, mikor egy madár belekapaszkodott a hajamba, majd felszállt az oszlopra, és rövid időn belül kétszer újra a hajamba kapott. A túloldalról nézték az emberek a buszmegállóból. Nem akartam elhinni. Mivel féltem, vissza már nem arra jöttem, hanem a Nyírpalota út túloldalán, amikor látom, egy fickó a feje felett csapdos a szatyorral és kiabál. Őt is betámadta. 2 madár volt, és olyan hangot adtak ki, mint a varjak. Még mindig remegek” – idézik egy 15. kerületben élő szavait egy másik kerület, Óbuda oldalán.

Természetes jelenség

Városokban a varjak valóban szoktak emberekre támadni, elsősorban a májusi fiókareptetéskor történik ilyen.

A szülők ilyenkor a fészket elhagyó, de még ügyetlen és gyakran nem teljesen röpképes fiókáikat védelmezik. „Hiperérzékeny párnál a viselkedést már az is kiválthatja, ha az ember néhány méterre megközelíti az egyébként nem is látható fióka rejtekhelyét” – magyarázzák az ornitológusok a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület oldalán, és azt is hozzáteszik, hogy azért nem kell súlyos sérülésektől tartani.

