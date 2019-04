Idén startol a KFC közép-kelet európai e-sport versenye

A júliusi, moszkvai döntőbe két csapat jut majd be, a győztes nyereménye egy all inclusive utazás Berlinbe.

A KFC a közép-kelet európai régióban is elindítja a KFC BATTLE-t, a vállalat Oroszországból indult tehetségkutató versenyét, amelyen fiatalok a streetballtól az előadóművészetekig több kategóriában, 2018 óta pedig már e-sportban is megmérettethetik magukat. Idén először a régióból magyar, lengyel, cseh és román csapatok is nevezhetnek és az egyik legnépszerűbb e-sport játékban, a Counter-Strike: Global Offensive-ben küzdhetnek meg egymással – írja a Bors.

A közép-kelet európai CS:GO bajnoksággal párhuzamosan a sorozat kelet-európai ága többek között Oroszországban és Ukrajnában zajlik az ott népszerű Dota 2-ben.

A júliusi, moszkvai döntőbe két CS:GO csapat jut majd be, a győztes nyereménye egy all inclusive utazás a CS:GO ’major’ eseményére, a The StarLadder Berlin 2019-re, ahol a legnagyobbak mérkőzéseit láthatják élőben. Egy ’major’ színvonala és díjazása a hagyományos sport egy világkupájához mérhető.

A döntőig több, a FACELIT e-sport platformon zajló selejtezőn keresztül vezet az út. Az első, minden 14-30 év közötti versenyző számára nyílt fordulót május 11-én indítja el a KFC BATTLE. Több nyitott fordulót hirdetnek a szervezők, egymást követő több hétvégén. Bármelyik fordulóból továbbjuthatnak a versenyzők a döntőt megelőző, meghívásos körbe. A részvétel ingyenes.

