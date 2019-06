Hiába kerestek, nem találtak földönkívülieket

„Nincs odaát egy elképesztően fejlett civilizáció, amely hihetetlenül erős adókészülékkel próbálna kapcsolatba lépni velünk” – mondta Danny Price, a Kaliforniai Egyetem berkeley-i campusának asztrofizikusa, aki a The Astrophysical Journal című folyóiratban publikált tanulmány vezető szerzője volt.

A szakember szerint kollégáival ugyan egyelőre nem találtak semmit, de

Előfordulhat, hogy rossz frekvencián kutattak, vagy a földi interferencia zavarta meg a vizsgálatokat.

– tette hozzá.

A mostani vizsgálat a Jurij Milner orosz milliárdos által finanszírozott Breakthrough Listen nevű program része.

két, a világ legerősebbjei közé tartozó űrteleszkóp segítségével.

A mostani kutatás keretében a szakemberek egymillió gigabájtnyi rádióhullám adatot elemeztek, több mint ezer csillagot vizsgálva a Földtől 160 fényévnyi távolságon belül. Több ezer érdekes jelet észleltek a kutatás során, ám végül mindegyikről kiderült, hogy földi eredetű, például műholdakkal függ össze.

Breakthrough Listen Releases 1 Million Gigabytes of Data from Its Search for E.T. https://t.co/5bgchBabn6 pic.twitter.com/h6s38bSHue

— SPACE.com (@SPACEdotcom) June 19, 2019