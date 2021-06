Gyermekeknek készítettek könyvet az abortuszról

Az Egyesült Államokban adták ki az „Egyébként mi az a terhességmegszakítás” című könyvet, ami az első olyan könyv a terhességmegszakításról, amit 8 év feletti gyerekeknek ajánlanak – írja a V4NA hírügynökség.

„Nincs egyetlen forrás sem, amely segíthet a szülőknek vagy a gondviselőknek abban, hogy a gyermekeknek nyíltan és pontosan beszéljenek az abortuszról. A szexuális felvilágosításhoz hasonlóan elengedhetetlen, hogy amikor a gyermekeknek kérdései vannak, akkor a felnőttek az életkoruknak megfelelő, pontos válaszokkal tudjanak előállni” – mondta Carly Manes, a könyv szerzője és Mar, az illusztrátor az Australian Womens Healthnek.

„A jelenlegi politikai és kulturális helyzetben, amikor az abortuszt állami szinten korlátozzák, ez az új könyv különösen releváns és szembetűnő. Tudomásom szerint az Egyesült Államokban jelenleg nincsenek olyan könyvek, amelyek a kicsiket szólítják meg, és nem kifejezetten abortusz-ellenesek. Ez pedig azt jelenti, hogy az „Egyébként mi az az abortusz?” című könyv az első olyan gyermekkönyv az abortuszellátásról az Egyesült Államokban, ami szándékosan befogadó és pontos képet nyújt” – tették hozzá.

A könyvet megosztóan fogadták, sokan nem támogatták, hogy a kisgyerekeknek ilyen fiatalon ezen kérdésekkel kelljen foglalkoznia.

I love talking to kiddos about repro stuff, including abortion, but I know not everyone has the words for it. This book is super cute and thoughtful in the way it explains pregnancy and abortion, and is great to help you start the convo with your littles.https://t.co/pFUns7Ozyg pic.twitter.com/FVWaEdSnkA

— Renee Bracey Sherman (@RBraceySherman) May 10, 2021