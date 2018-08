Félig ember, félig varangy kísért a skót kastélyban

Monumentális falai között hátborzongató események kísértenek, a várban érezhető „hűvös atmoszférát" a látogatók sem kérdőjelezik meg, különösen éjfél után, a magányos órákban.

Befalazott, titkos kamrák, egy szürke lady és még egy rejtélyes teremtmény borzolja a kedélyeket a skóciai Glamis kastélyban. A kísérteteket még ma is látni vélik az ódon épület falai között – számol be minderről az Origo.

Glamis kastélya az egyik legkeletibb építmény Skóciában, és történetéhez szinte szükségszerűen jár egy szellem. A vár titkos járatok tömege elbújtatott foglyokat, misztikus rítusokat és késő éjszakánként árnyékos alakokat rejtett.

Hátborzongató események színhelye

Hatalmas, ódon és gyönyörű kastély Skóciában, amely a 14. század óta áll. A brit történelem fontos helyszíne, hiszen I. Erzsébet királynő itt töltötte gyermekkorát. Monumentális falai között hátborzongató események kísértenek. A várban érezhető „hűvös atmoszférát„ a látogatók sem kérdőjelezik meg, különösen éjfél után, a „magányos” órákban.

Muszáj megőriznem a hidegvérem – írta Sir Walter Scott a kastélyban tett, 1790-es éjszakai látogatásáról. –Ahogy hallottam az ajtó nyikorgását, miután az már becsukódott és a vezetőm visszavonult a szobájába, elkezdtem úgy gondolni, hogy túl messze vagyok az élőktől és valamivel túl közel ahhoz, ami halott.

A tragédia a kastély falain belül marad

A kastély elegáns épülete rózsaszín homokkőből épült: itt született II. Erzsébet húga, Margit hercegnő is, és ez a mai napig a Strathmore-grófok ősi otthona. A legenda szerint a Glamis falai családi tragédia titkait őrzik. Glamis rémségét a feljegyzésekből egészen az 1034-es évekig vissza lehet követni, amikor egy csapatnyi fegyveres lázadó meggyilkolta II. Malcolm királyt. A széles skót pallossal végrehajtott gyilkosság során a vér, amely Malcolm testéből kicsordult, foltot hagyott a padlón. Ez viszont nem tűnt el nyomtalanul: a kegyelten emberölés nyomai a mai napig láthatók a tett színhelyén, amelyet azóta is Malcolm király szobájának hívnak. A történet William Shakespeare-t is megihlette, így lett az 1606-ban született, Macbeth című királydráma egyik helyszíne (bár Macbeth történelmi királya nem volt kapcsolatban a helyszínnel).

Több száz évig hatott a kehely átka

Glamis kastélyát a Lyon család (később a Bowes-Lyons) kapta II. Róbert királytól, aki vejének Sir John Lyonnak adományozta 1372-ben. A Lyonok korábbi otthona Forteviot volt, és a család szerencséjét egy legendás kehely őrizte itt. Babonásan hittek abban, hogy ha a kelyhet elmozdítják eredeti helyéről, az balszerencsét hoz az egész családra. Sir John azonban nem foglalkozott ezzel, és másként döntött: az amulettet magával vitte Glamisbe (néhány év múlva párbajban el is hunyt).

Alig százötven év telt el, ám a kehely átka még mindig hatásosnak bizonyult: egy bizonyos Lady Janet Douglason, az akkori Lord Glamis feleségén csapódott le. Mondhatni, rossz helyen volt rossz időben, mivel fivére V. Jakab király mostohaapja volt, a király pedig utálta a mostohaapját, és ezt az utálatot az egész Douglas famíliára, a család minden tagjára kiterjesztette. Lady Glamist hamarosan boszorkánysággal vádolták meg.

Még ma is ott imádkozik a kápolnában

Lord Glamis feleségeként pozíciója egy ideig megvédte őt a király ármánykodásától. Amikor azonban férje 1528-ban elhunyt, özvegyét és fiát többé nem védte semmi. V. Jakab király azzal vádolta meg Lady Janetet, hogy megmérgezte férjét, a Glamis kastély hatodik urát. Az uralkodó nagy sereg élén érkezett a kastélyhoz, elfoglalta azt, majd az özvegyet és fiát börtönbe vetette. Nem volt azonban könnyű dolga, mivel a lady igen népszerű, közkedvelt és feddhetetlen asszony volt. Végül boszorkányság vádjával ítélték el és végezték ki 1537-ben Edinburgh-ben.

A fogságban csaknem megvakult asszonyt máglyán égették el, és az akkor tizenhat éves fiának is végig kellett néznie édesanyja halálát. A tűz általi halált Lady Janet állítólag egy hang nélkül tűrte. Az ellene felhozott vádak halála után nem sokkal hamisnak bizonyultak, így a király újra a lady fiának adományozta a kastélyt. A beszámolók szerint az asszony kísértete azonban manapság is ott sétálgat a vár hosszú folyosóin. A szürke Lady néven emlegetett szellem gyakran csendesen imádkozik a kastély kápolnájában.

Súlyos deformitásokkal született az örökös

Mégis a Glamis kastély leghíresebb legendája egy ismeretlen fogolyhoz kötődik, aki egy titkos rejtett kamrában él.

A vár egyik befalazott szobája

egy nyomorék gyermeket rejtett,

akit a titkos szobában tartottak, és aki a történet 19. századi verziója szerint természetfelettien magas kort ért meg.

A gyermek 11. Thomas Earl Bowes-Lyon és a felesége, Charlotte Bowes-Lyon elsőszülött fia, aki a Glamis kastély jogos örököse, ám a korabeli feljegyzések szerint az első gyermek egy fiú, született és meghalt 1821. október 21-én. De több dokumentum bizonyítja, hogy nem halt meg, csak a szerencsétlen baba olyan deformitásokkal született, amelyek annyira súlyosak voltak, hogy a szülei meghamisították halálát, és elrejtették a nyilvánosság elől.

Titkos kamrában él egy szörnyeteg

A kamrában egy szörnyeteg élt, aki a vár ura címnek és a kastély tulajdonának jogszerű örököse, ám borzalmas kinézete miatt eltűntették a kíváncsi szemek elől – írta a Notes & Queries folyóirat egyik tudósítója 1908-ban. – Egy szörny született a családba. Olyan teremtmény, akitől féltek azok, akik megpillantották. Egyszerűen nem megengedhető, hogy az emberiség e deformált karikatúráját bárki – akár a család barátai – is megláthassák. A mellkasa, mint egy hatalmas hordó, teste szőrös, akár egy lábtörlő, a feje egyenesen a vállába futott, miközben a karjai és a lábai olyanok voltak, mint egy játékbabának.

A legenda szerint ez a teremtmény ma a kastélyhoz tartozó tóban, a Loch Calderben él: egy félig ember, félig varangyos béka szörnyeteg.

Részeg dorbézolás verte fel az éjféli csendet

Dühös kiáltások, kockacsörgés, káromkodások hallatszanak hosszú évszázadok óta a kastély egyik szobájából. A korabeli történetek biztosra veszik: a lordok itt kártyáztak magával az ördöggel. Az elátkozott Glamis kastély falai között a harmadik Strathmore-gróf, Patrick (az említett nyomorék gyermek atyja) vetette bele magát nagy hévvel a szerencsejátékokba. Hajszolta az élvezeteket, imádott kártyázni, miközben részeg dorbézolásainak hamar híre ment egész Angliában. Úgy tudni, egy szombati napon, éjfélhez közeledve épp barátjával, Lord Crawforddal játszott, amikor egyik szolgálója óvatosan figyelmeztette őket az idő múlására. A lord azonban dühétől elvakulva ordított rá, hogy ők bizony ítéletnapig játszanak, ha szükséges.

A dühös gróf szelleme miatt falazták be a szobát

Úgy hírlik, pontban éjfélkor egy magas, feketébe öltözött idegen kopogtatott be a kártyázó lord és társa ajtaján. A férfi kérte, hogy csatlakozhasson a játékhoz. Szándékát bizonyítandó, egy maréknyi rubintot terített a két lord elé, akik így örömmel fogadták, hogy új társuk velük kártyázzon. Ám a szolga – akit a ház ura néhány perccel korábban zavart el – hamarosan ordítást és üvöltéseket hallott a szobából. Azonnal gazdája segítségére rohant, ám a bentről kiszűrődő zajok annyira megrémítették, hogy nem merte kinyitni az ajtót. Így csak belesett a kulcslyukon. A látvány megdöbbentette: a két lordot ugyanis lángok ölelték körbe, de valamiért mégsem égették meg a játékosokat.

A rejtélyes idegen közben eltűnt. A kártyázó lord szelleme halála után is kísérti a vár lakóit. A még ezután is kiszűrődő zajok olyannyira zavarták a kastély népét, hogy háromszáz évvel később örökre befalazták a szobát.

Saját karjáról rágta le a húst

Azért még a Patrick gróf születése előtti időkből is akad néhány szóbeszéd, amelyek még a szürke lady kísérteténél, a nyomorék gyermek szörnyénél és az ördögi grófnál is bizonyos pontjaiban hátborzongatóbbak. Az egyik történet egy ősz szakállú emberről szól, akit 1486-ban vertek vasra, majd hagyták éhen veszni a várban. A szomszédos Ogilvy-család néhány tagja keresett menedéket Glamis kastélyában ellenségei elől, de a szerencsétlen sorsú üldözöttek a kastély alatti teremben rekedtek. Strathmore akkori grófja döntött úgy, hogy hagyja őket éhen veszni. A rokonok egy ideig kitartottak, ám hamarosan elkezdtek megőrülni az éhségtől, így végül kannibálok módjára egymást ették meg.

Vámpírok, egy fekete bőrű és egy óratorony-kísértet

A Glamis kastélyban kísért még állítólag a fentiek mellett egy fekete bőrű apród a 17-18. századból (ekkor hoztak ugyanis Nyugat-Indiából fiatal rabszolgákat Angliába), egy hölgy a vár óratornyánál, továbbá itt van a kék szoba magas szelleme is, akit kockazörgés követ. Az egyik befalazott szobában talán egy vámpír is élhetett: a Glamis egyik szolgálólányát ugyanis azon kapták rajta, hogy áldozata vérét szívja. A szörnyet azonnal befalazták.

Harry Price, miden idők legnagyobb kísértetvadásza filmes stábjával együtt nemrég beköltözött a kísérteteiről elhíresült Glamis kastélyba. Úgy hírlik, több érdekes és hátborzongató jelenséget sikerült filmre venniük.

Borítókép: AFP