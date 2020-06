Falánk békától retteg az ausztráliai vadon

A Dél-ausztráliai Egyetem tudósai szerint a foltos combú Litoria cyclorhyncha Nyugat-Ausztráliából vándorolt át a kontinens déli részére, ahol mostanra több mint ezer egyedre duzzadt a populációja.

– mondta Christine Taylor, a tanulmány egyik társszerzője.

– tette hozzá a szakember.

Taylor szerint a helyi fajok fokozatos bekebelezése révén a békafaj hatással van az ökoszisztémára, ami megváltoztathatja vagy módosíthatja a helyi táplálékláncot.

A kutatók mesterséges vizenyős területeken, városi környezetben és bozótosokban befogott 76 béka gyomortartalmát vizsgálták meg.

Mindegyik példány gyomrában legkevesebb hat zsákmányállat maradványait azonosították, összesen 200 különböző fajból.

