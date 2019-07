Ezzel a képpel üzent ifjabb Donald Trump a Nike-nak

A Nike július 4-én szokás szerint piacra szokott dobni egy amerikai zászlóval ellátott cipőt – írja az Urbanplayer alapján a Mandiner. Ehhez idén egy függetlenségi háború korában használat 13 csillaggal ellátott zászlót használtak mintának.

Erre Colin Kaepernick NFL-játékos/politikai aktivista felháborodottan reagált, ugyanis szerinte ez a rabszolgatartás idejét idézi. A Nike ennek hatására visszalépett a tervektől.

If the Betsy Ross Flag, the flag of the American Revolution, is too offensive for Nike to commemorate The 4th of July maybe Nike should go with this… seems to be more in line with their views. pic.twitter.com/prAyOwTOau

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) July 3, 2019