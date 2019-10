Először hajtott végre űrsétát kizárólag női űrhajóscsapat

Meir és Koch a feladat elvégzése után biztonságosan visszatért az ISS fedélzetére.

– dicsérte Stephanie Wilson, a houstoni űrközpont űrséta koordinátora a zsilipen éppen beszállt űrhajósokat.

A mostani űrsétával az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA deklarált célja a nemek közti egyenlőség elősegítése.

Koch egy októberi sajtótájékoztatóján mérföldkőnek nevezte az eseményt, és azt mondta, az űrséta sokak számára jelent majd inspirációt.

Today, history was made as @Astro_Jessica and @Astro_Christina successfully completed the first #AllWomanSpacewalk! For more than 7 hours, the duo worked in the vacuum of space to conduct @Space_Station maintenance. Get details: https://t.co/9y6Dq9OR7B. pic.twitter.com/2ZDXA2E5NE

— NASA (@NASA) October 18, 2019