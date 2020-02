Egy óriás uszkár nyert a világ legrégebbi kutyakiállításán

A tökéletesre nyírt szénfekete szőrével egészen szoborszerűnek tűnő szuka tudja is magáról, hogy különleges.

Egy Siba nevű óriás uszkár nyerte el a győztesek győztesének – best in show – járó fődíjat kedden a világ legrégebbi, évente megrendezett kutyakiállításán, a New York-i Westminster Kennel Club Dog Show-n.

A tökéletesre nyírt szénfekete szőrével egészen szoborszerűnek tűnő szuka hat másik kutyát maga mögé utasítva diadalmaskodott a hagyományosan a manhattani Madison Square Gardenben megrendezett kétnapos eseményen.

A The New York Times beszámolója szerint azonban a közönség szívét mégsem Siba, hanem egy Daniel nevű golden retriever hódította meg, amelynek nevét hangosan skandálta a közönség a győztesek győztesének kihirdetésekor.

Siba felvezetője, Chrystal Murray szerint a hároméves szuka ugyan tudja, hogy különleges, de képes „visszavenni”, ha kell, és jól eljátszik a gyerekekkel is.

Az egyetlen dolog, amelyből Siba nem enged, az a napi egyszeri csirkés fogás. Murray szerint amikor a verseny alatt elfogyott a kutya kedvenc csemegéje, kénytelen volt beérni egy népszerű gyorsétteremlánc csirkés szendvicsével.

A 144. alkalommal megrendezett kutyakiállításon több száz kutya versenyzett különböző kategóriákban.

Borítókép: Siba, az óriás uszkár a 144. Westminster kutyakiállításon a New York-i Madison Square Gardenben 2020. február 11-én. Az esemény legjobbja címet Siba nyerte el. A Westminster az Egyesült Államok legnagyobb kutyakiállítása.