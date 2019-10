Drasztikusan csökkent az ózonlyuk mérete (videó)

Az Antarktisz fölötti szokatlan időjárás drasztikusan csökkentette az ózonveszteséget szeptemberben és októberben, derül ki a NASA felvételeiről.

Az Antarktisz fölötti szokatlan időjárási körülményeknek köszönhetően két hónapja folyamatosan csökken az ózonveszteség és azzal az ózonlyuk mérete – írja a V4NA. A felmérések szerint a lyuk szeptember elején érte el az éves maximális kiterjedését és azóta folyamatosan zsugorodik, elérve a szeptemberi méret felét, 10 millió négyzetkilométert.

A NASA és az NOAA kutatói szerint a déli-sarki időjárásnak, különösen a melegebb hőmérsékletű viharoknak köszönhető a látványos eredmény. A megfigyelés azért is jelentős mert az ózonréteg, amit akár a „Föld naptejének” is tekinthetünk védi meg a bolygót a káros UV sugárzástól, ami az emberekre és az élővilág minden más tagjára is veszélyes rákkeltő mivolta miatt.

A kutatók még mindig próbálják megérteni a jelenséget, amihez hasonlót már ugyan láttak 1988-ban és 2002-ben is, azonban megmagyarázni nem tudják. Az biztos, hogy a sarkvidéki felmelegedés nélkül egy sokkal nagyobb ózonlyukat mutatnának a felvételek. Ahogy az a NASA által közzétett videóban is látszik, a meleg levegőt szállító vihar, mintegy összenyomja a lyukat.

Lassan két hete az ózonlyuk mérete stabilan tartja a rekordátmérőjét és előrejelzések szerint további csökkenése várható a következő hetekben.