Cumikat lopott és evett egy őrült bulldog

A történet áprilisban kezdődött, amikor a Wellesley család észrevette, hogy hároméves kutyájuk,

Néhány hete elvitték az állatorvoshoz, aki gyógyszert írt fel neki. Az orvosság azonban nem segített, sőt egy idő után már egyáltalán nem evett a kutya.

Az állatkórházban Mortimert megröntgenezték és az orvosok nagy

This is Mortimer.

Mortimer is a bulldog.

Mortimer is a big baby who likes pacifiers.

He likes them so much that he ate 19 of them.

Mortimer is doing fine after having them all removed from his stomach.#Boston25 pic.twitter.com/syxSfnSGod

— Matthew Touchette (@matt_touchette) June 20, 2019