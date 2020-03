Csiszolópapírt javasol betegeinek egy norvég fogorvos

A koronavírus járvány miatt a fogorvosok munkakapacitása is lecsökkent, ezért egy norvég fogorvos azt javasolja, hogy a betegek maguknak lássák el fogaikat, csiszolópapírral és rágógumival.

A norvég fogorvosok is megérezték a koronavírus miatti többletmunkát, hiszen a fertőzés miatt több kollégájuknak is karanténba kellett vonulnia. Ezt orvosolandó Claes Thorbjorn Nawsheim gyakorló fogorvos arra bátorítja pácienseit, hogy bizonyos akut problémákat maguknak kezeljenek – számolt be a V4NA.

„Ha letörik egy darab a fogából, és vágja a nyelvét a fogél, finom csiszolópapírral kicsit le tudja reszelni magának”

– fogalmazott.

Az alternatív megoldásai között szerepel a rágógumi tömésnek használása is. Elmondása szerint, hogyha kiesik a tömés a fogból, az könnyedén helyettesíthető cukormentes rágógumival.

„Olyan mint egy átmeneti tömés”

– mondta a fogorvos.

Hozzátette „jobb mintha a fog eltörne”.

Ugyanakkor közölte, hogy amennyiben a fogfájás elviselhetetlenné válik, keressenek fel egy fogorvost. Az NRK közszogálati televízió szerint a norvég fogorvos szövetség egyetért Nawsheim tanácsaival. Elmondták, hogy jelenleg próbálják minimalizálni a betegkezelést, és csak akkor javasolják az orovshoz fordulást, ha a páciensek már komoly fájdalmakat és duzzanatot tapasztalnak.

