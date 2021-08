Bőrviszketés okai: betegségeket is jelezhet!

Télen mindig szárazabb a bőrünk, amihez kellemetlen viszketés is társulhat. A bőrviszketés okai azonban igen szerteágazóak, akár betegség tünete is lehet. Brezán Edina bőrgyógyász, az AllergiaKözpont orvosa az Origónak arról beszélt , melyek lehetnek a bőrviszketés okai, és milyen esetben nem elég az otthoni hidratálás a kezeléshez.

A bőrviszketés tünetei

A száraz bőr viszket, vörös, érdes, időnként úgy berepedhet, hogy vérzéssel is jár. Dudorok vagy hólyagok is megjelenhetnek, a bőr pikkelyesen hámló is lehet. A tünetek megjelenhetnek kisebb bőrfelületen, foltokban, de nagyobb kiterjedésű is lehet, akár az egész kar vagy láb is érintett lehet.

A tünetek időnként fellángolhatnak, a viszketés hosszú ideig tarthat és intenzív lehet. Dörzsölés, vakarás hatására átmenetileg enyhül, aztán rendszerint rosszabbá válik, így elhúzódó panaszokat okoz.

Mikor forduljunk orvoshoz?

Idősebb korban a bőr szárazabbá válik, így az ehhez társuló bőrviszketés az életkor előrehaladtával egyre gyakrabban jelentkezik. A bőrviszketés, másnéven pruritus azonban nemcsak az idősebb felnőttek problémája, a kellemetlen tünetek miatt fiatalabbak is sokan fordulnak orvoshoz.

Az érintettek többsége több testápoló készítménnyel kísérletezett már, tusfürdőt, esetleg mosószert, öblítőt is váltanak, ám a panaszaik nem szűnnek. Ha a rendszeres hidratálás, a bőrt szárító forró vizes fürdés helyett a rövidebb ideig tartó, langyos vizes zuhanyzás sem segít, akkor érdemes bőrgyógyászhoz fordulni.

A szakember felkeresését az alábbi esetekben sem érdemes halogatni:

– az eddig kipróbált praktikákkal nem enyhültek a tünetek

– két hétnél hosszabb ideje fennálló panaszok

– a napi rutint, az éjszakai pihenést zavaró erősségű tünetek

– egyéb tünetek is jelentkeznek, például fáradtság, súlycsökkenés vagy láz.

A bőrviszketés okai lehetnek

• Bőrbetegségek: például ekcéma, pikkelysömör vagy csalánkiütés.

• Egyéb kezelést igénylő állapotok: például májbetegségek, vérszegénység, pajzsmirigy problémák, cukorbetegség, pszichiátriai betegségek vagy limfóma.

• Terhesség esetén gyakoriak a bőrváltozások, bőrszárazság, viszketés is jelentkezhet.

• Irritáció és allergia: bizonyos anyagok – például kozmetikumok, vegyszerek, tusfürdők összetevői – a bőrrel érintkezve allergiás reakciót okozhatnak, de a bőrviszketés lehet gyógyszer mellékhatás is. Ilyen esetben ki kell vizsgálni, hogy pontosan mi okozza a panaszokat és a továbbiakban azt az adott összetevőt kerülni kell. Gyógyszerallergia esetén a gyógyszer cseréje jelenthet megoldást.

Az életminőséget is befolyásolja

Brezán Edina elmondta, hogy a bőrviszketés az egyik leggyakoribb panasz, amivel a páciensek hozzá fordulnak. Azt javasolja, hogy ha az otthoni praktikák nem válnak be, a rendszeres hidratálás nem hoz látványos javulást, további kísérletezés helyett forduljunk szakemberhez. Az elhúzódó panaszok, a hat hétnél tovább tartó viszkető bőr (krónikus viszketés) jelentősen befolyásolhatja az életminőséget. Az éjszakai bőrviszketés, az alvásproblémák miatt szorongás és depresszió is jelentkezhet. A gyakori vakarással pedig felsérthetjük a bőrt, ami fertőzéshez és hegesedéshez vezethet.

Borítókép: illusztráció