A kijárási tilalom ellenére is dugig voltak a metrószerelvények Londonban (videó)

Kedd reggelre különös üzenet érkezett a brit állampolgárok telefonjaira a kormánytól.

Boris Johnson brit miniszterelnök hétfőn este jelentette be a televízióban, hogy azonnali hatállyal kijárási tilalmat vezetnek be egész Nagy-Britanniában, legalább három hétre.

Bezárnak azok az üzletek is, amelyek nem a mindennapi élethez elengedhetetlen dolgokat árusítanak, például a ruhaboltok.

Az új szabályok meghozatalára azért is volt szükség, mert sok más európai néphez hasonlóan a britek sem fogták fel a koronavírus-járvány súlyosságát. A hétvégi jó időben például rengetegen özönlöttek ki a parkokba és a tengerpartra, mit sem törődve a veszélyhelyzettel.

A hétfőn bejelentett intézkedések azonnal érvénybe léptek, azonban nagyon úgy tűnik, hogy az emberek nem tudtak még teljes mértékben alkalmazkodni az új helyzethez.

Egy ilyen helyen pedig szakértők szerint felettébb könnyen tud terjedni az új típusú koronavírus is. Erre egy egészségügyi dolgozó is felhívta a figyelmet, akinek szintén a metrón kellett utaznia a munkahelyére.

