A gyalogosok között menekült a motoros a rendőrök elől (videó)

Az üldözés az után kezdődött, hogy a rendőrök a Vámház körúton meg akarták állítani a férfit, mert az áthajtott a piroson.

Vasárnap, fényes nappal menekült a rendőrök elől egy robogós. A Fővám téri Nagycsarnoknál kezdték el üldözni, és a hajsza a Szabadság hídon is tartott. Oda és vissza is. Az egész esetről videó is készült. A felvételeken az is látszik, ahogy a férfi a gyalogosok között cikázik a járdán.

A rendőrök a Vámház körúton akartak megállítani egy motorost, miután az áthajtott a piroson.

Ő azonban nem állt meg, akkor sem, amikor a rendőrök már bekapcsolták a szirénát, nagy sebességgel próbált elmenekülni.

Áthajtott a Szabadság hídon, aztán felhajtott a híd járdájára, és ismét vissza a Vámház körút felé, közben több gyalogost is veszélyeztetett. Az egészről videó is készült:

A Fővám térnél érték utol, és fogták el.

Később kiderült, hogy a 38 éves férfi motorjának alvázszáma nem szerepelt a nyilvántartási rendszerben, és azon sem biztosítás, sem rendszám nem volt.

A férfi ellen eljárás indult, a jogosítványát bevonták, a motort pedig elvették.