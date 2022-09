Pénteken az ország legnagyobb részén többórás napsütés várható, a kora délutáni órákban legkésőbb a Tiszántúlon is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet és ott is kisüt a nap, majd estétől újra megnövekszik a felhőzet. Napközben elsősorban az északkeleti, keleti megyékben fordulhat elő zápor, zivatar, este pedig egy újabb csapadékrendszer érkezik. Az északnyugati szelet néhol élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de a legtovább erősen felhős keleti, északkeleti tájakon ennél egy-két fokkal hűvösebb is lehet.

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Szombaton reggel közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, de napközben a gomoly- és fátyolfelhők mellett az ország nagy részén több órára is kisüthet a nap. A legtovább északkeleten maradhat felhős az ég. Éjjel, reggel még több helyen várható eső, zápor, helyenként zivatar, de a nap második felében egyre kisebb körzetekben hullhat csapadék. Hajnalban azonban megjelenhetnek a pára- és ködfoltok. Az északnyugati, nyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 21 és 26 fok között alakul, de a legtovább felhős, csapadékos északkeleti tájakon 20 fok alatt is maradhat.

Vasárnap hajnalban a szélcsendes helyeken pára, foltokban köd képződhet. Napközben a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában több órára kisüthet a nap, ugyanakkor főleg északkeleten erősen felhős körzetek is lehetnek. Szórványosan valószínű zápor, helyenként zivatar, inkább az ország északkeleti, keleti harmadán. Az északnyugati szelet több helyütt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 7 és 15, a maximum 19 és 25 fok között valószínű, északkeleten lesz a hűvösebb idő.