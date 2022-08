Szlávik János elmondta, hogy egyre többen fertőződnek meg koronavírussal, de csak kevesen szorulnak kórházi kezelésre. Hozzátette, ez annak köszönhető, hogy aránylag sok ember rendelkezik védőoltással.

Múlt héten 14 ezer új fertőzöttet regisztráltak, de az oltások a legújabb koronavírus-variánsok esetén is segítenek a kórház elkerülésében. A koronavírus új variánsa - BA4-es, BA5-ös - valószínűleg átveszi az omikron helyét, de úgy tűnik, az oltottakra kevésbé veszélyes, mint az oltatlanokra, viszont azok is megfertőződhetnek, akik korábban omikronnal fertőződtek

– jelezte.

Mint mondta, szinte minden új alvariánsnak kicsit különböznek a tünetei az előzőektől.

A BA4-es, BA5-ös legjellemzőbb tünetei: köhögés, orrfolyás, tüsszögés, fáradtság és fejfájás

– ismertette a főorvos.

Hozzátette: aki náthás, mindenképpen gondoljon arra, hogy megfertőződött, és ha elmegy egy tesztre, illetve otthon marad hét napig, nemcsak saját magát, hanem másokat is megvédheti.

Kitért arra is, hogy sok a gyerek a fertőzöttek között, és a gyerekeknél is nagyon hasonló tüneteket okoz az új alvariáns. Esetükben - ha ritkábban is - előfordulnak poszt-covid tünetek.

Lehet ez tanulási nehézség, fáradtság, elhúzódó köhögés

– magyarázta Szlávik János.

Borítóképünk illusztráció (Shutterstock)