5+1 hiba, amivel elrontják a jegeskávét

Igazi nyári csemege: frissítő, élénkítő ital, amely egyben finom desszert is lehet. Otthon is elkészíthetjük, de ahhoz, hogy igazán jó minőségű legyen a végeredmény, több dologra is figyelni kell – írja a Mindmegette portál.

1. Gyenge kávét főztünk Talán az egyik leggyakoribb hiba a jegeskávé otthoni készítésénél. Mivel sok jégre van szükség az ital lehűtéséhez, az felvizezheti a kávét, így extra erős kávé kell ellensúlyozni a jeget. Baristák azt javasolják, hogy mindig dupla kávé legyen az alap, hiszen az olvadó jég gyengíti a kávé ízét. Minden pohár kávéhoz számoljunk négy teáskanál őrölt kávét. Miután elkészítettük az italt, tároljuk egy üvegedényben a hűtőben. 2. Klasszikus jégkockát használunk Az egyik legjobb módja, hogy ne hígítsuk fel a kávét vízzel, ha a jégkockát is kávéból készítjük. A jegeskávé mellett ezeket a jeges kávékockákat felhasználhatjuk például koktélokhoz is. Ha legközelebb marad a főzött kávéból, fagyasszuk le ahelyett, hogy kiöntenénk. Fotós: Shutterstock 3. Kristálycukorral ízesítjük Persze a legjobb, ha nem teszünk bele édesítőt, de ha mégis, soha ne kristálycukorral szórjuk meg, hiszen a túl hideg kávéban nem oldódnak fel a kristályok. A tökéletes jegeskávéhoz használjunk szirupot (vagy a kávét még melegen édesítsük meg). 4. "Rossz" vizet használunk Amikor jeges kávét készítünk inkább a kávéra koncentrálunk, nem a vízre. Mivel azonban a kávé többnyire vízből áll, logikus, hogy a túl vasas, fertőtlenítőszeres stb. víz megváltoztatja a kávé ízét. Ezért fontos, hogy szűrt vizet használjunk kávéfőzéshez. 5. Régi a kávé A nem friss kávéból készített ital keserű lehet, némi kellemetlen mellékízzel. A kávét, legyen szemes vagy őrölt, tároljuk légmentesen zárható edényben, és a vásárlást követő két héten belül fogyasszuk el. Utána ugyanis egyre gyorsabban veszít a zamatából. +1 Túl unalmas a kávénk Legyünk kreatívak! Mandula- vagy kesudió tej hozzáadásával édes, diós ízt adhatunk az italunknak, a kókusztej pedig selymessé tesz a kávét. A fahéj és a szerecsendió melegséget ad a kávénak, a levendula, a bazsalikom és a menta pedig frissítő hatású. Kombinálhatjuk más nyári itallal, esetleg kókuszvízzel is. A Mindmegette az 5+1 tipp mellé még néhány jó tanácsot is ad. Aki kíváncsi rá, hogy mit, kattintson ide.

