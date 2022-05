A Yale Egyetem is díszdoktorai közé választotta Karikó Katalint, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) kutatóprofesszorával együtt idén 10 kiválóság részesült az 1701-ben alapított amerikai magánegyetem elismerésében. A nemzetközi felsőoktatási rangsorok közül több listán is az élbolyba tartozó Yale University a honlapján Karikó Katalint úgy mutatja be, mint aki az RNS által közvetített mechanizmusokra specializálódott. Társalapítója, illetve 2006 és 2013 között vezérigazgatója volt az RNARx-nek, jelenleg pedig a BioNTech RNA Pharmaceuticals vezető alelnöke.

Karikó Katalin munkája a Covid-19 vakcina kifejlesztésének sarokkövét jelenti.

Amerikai szabadalmakkal rendelkezik a nem immunogén, nukleoziddal módosított RNS alkalmazásával kapcsolatban, amely technológiát a Pfizer és a Moderna engedélyeztetett a vakcináik fejlesztésére. A világjárvány elleni küzdelemhez való hozzájárulása őt és munkatársát, Drew Weissmant (aki szintén megkapta a Yale elismerését) esélyessé teszi a Nobel-díjra.

A méltatás szerint Karikó Katalin személyes története a kitartásról és az ellenálló képességről a járvány idején széles körben ismertté vált, sokakat inspirált. Az mRNS-alapú vakcina alkalmazása óta Karikó Katalin elismert és keresett személyiség, aki szerepelt a jelentősebb kiadványokban és a TIME 100 listán.

A Yale díszdoktori címét idén elnyerő, a szakterületén kiemelkedő teljesítményt elérő személyiségek között zenész, újságíró, diplomata, köztisztviselő, történész, jogász, kutatóorvos, biokémikus, immunológus, szociológus is van. Karikó Katalin, az SZTE alumnája, díszdoktora és kutatóprofesszora a Yale University díszoklevelével a 6. rangos felsőoktatási intézmény tiszteletbeli polgára lett.

Borítókép: MTI / Cseke Csilla