Több mint 100 év után újra előkerült Charlotte Brontë egy 13 évesen írt miniatűr verseskötete, amelyet most 1,25 millió dollárért kínál megvételre egy brit és egy amerikai antikvárium. A Book of Ryhmes by Charlotte Brontë, Sold by Nobody, and Printed by Herself című, barna papírra kézzel írt és kézzel varrt 15 oldalas könyvecskét, amely a világhírű angol írónő 10 soha nem publikált költeményét tartalmazza, csütörtökön New Yorkban mutatták be a széles nyilvánosságnak.

A névjegykártyánál is kisebb könyvet nem láthatta a nagyközönség azóta, hogy 1916-ban New Yorkban elárverezték 520 dollárért.

A kis könyvecskét most a ritka könyvekkel és nyomtatványokkal foglalkozó James Cummins Bookseller New York-i és a Maggs Bros londoni könyvkereskedés bocsátotta áruba a Régi Könyvek New York-i Nemzetközi Vásárán a meg nem nevezett tulajdonos megbízásából. A tulajdonosról csak annyit közöltek, hogy egy nagyobb könyvbe rejtett borítékban találta meg, és azért bocsátja áruba, hogy biztosítsa a kis kötet jövőbeni fennmaradását.

A Jane Eyre szerzőjétől több mint 20 miniatűr kötet lehet magánszemélyek tulajdonában. Az A Book of Ryhmes létezése is régóta ismert az irodalomtörténészek körében, mivel szerepel a regényíró 1857-ben, 2 évvel a halála után publikált életrajzában.

A Brontë-gyerekek ólomkatonáinak szórakoztatására szánt apró kötetecskék a család tulajdonában maradtak az 1890-es évekig, amikor brit és amerikai gyűjtőknek adták el őket.

Az írónő egy miniatűr kéziratát 2019 novemberében 850 ezer dollárért adták el. Tavaly decemberben brit könyvtárak és múzeumok egy csoportja 19,5 millió dollárért vásárolta meg Brontë könyveinek és kéziratainak egy gyűjteményét, benne a szerző 7 miniatűrjét.

