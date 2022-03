Új, 100 forintos névértékű érmét mutat be a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont megnyitása alkalmából. A kibocsátásról szóló MNB elnöki rendelet már megjelent a Magyar Közlönyben, az 2022. március 16. napjának 10 órájától hatályos.

Mikor érkezik az új 100 forintos érme?

A rendelet szerint a Magyar Nemzeti Bank a Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont megnyitása alkalmából 100 forintos címletű érmét bocsát ki. A kibocsátás időpontja: 2022. március 16.

Milyen anyagokból verik az új érmét?

Az érme külső része (körgyűrű) réz (65%), nikkel (15%) és cink (20%) ötvözetéből álló, a belső része (mag) réz (75%), nikkel (4%) és cink (21%) ötvözetéből álló színesfémből készült. Az érme külső átmérője 23,8 mm, a külső és a belső rész találkozásánál az átmérő 15,3 mm. Az érme peremvastagsága 2,6 mm, súlya 8,6 gramm, széle recézett.

De hogyan fog kinézni, mi lesz az elő- és a hátlapján?

Az érme előlapján, a középmezőben – lent a körgyűrűbe átnyúlva – a Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpontnak helyet adó épület részletének ábrázolása látható, fölötte négy különböző – mérleget, földgömböt, Anjou-liliomot és 1-es címletértéket megjelenítő – érem és egy grafikon stilizált képével. Az érme külső szélén található gyöngysorszegélyen belül, köriratban – egymástól egy-egy díszítő ponttal elválasztva – a „MAGYARORSZÁG" és a „PÉNZMÚZEUM" felirat, valamint a „2022" verési évszám olvasható.

Az érme előlapkának képe (a Magyar Közlöny alapján)FORRÁS: MAGYAR KÖZLÖNY

Az érme hátlapján, a középmezőben a – kissé egymásra csúsztatott számjegyekből álló –„100" értékjelzés olvasható, az értékjelzés bal és jobb oldalán, alul díszítővonal látható. Az érme külső és belső részét díszítő körvonal választja el. Az érme külső szélén található gyöngysorszegélyen belül, fent, koszorúmotívum között a „BP." verdejel, lent a „FORINT" félkörirat olvasható.

Az érme hátlapjának képe (a Magyar Közlöny alapján)FORRÁS: MAGYAR KÖZLÖNY

Használható a készpénzforgalomban az új 100 forintos érme?

A válasz erre egyértelműen igen, az ország új 100 forintos érméje a törvényes fizetőeszköz részeként, a mindennapok készpénzforgalmában használható érme. A rendelet szövege szerint az új érméből legfeljebb 2 millió darab készíthető.

Mikor találkozhatunk az új érmével?

Az ugyanakkor nem vehető biztosra, hogy mindenki találkozik majd az új 100 forintos érmével. Az MNB-től az Origónak megerősítették, hogy bár AZ ÚJ 100 FORINTOS ÉRME A MINDENNAPOKBAN IS FELTŰNHET A MÁR MEGSZOKOTT VÁLTOZAT MELLETT, KÜLÖNLEGESSÉGE OKÁN IGEN HAMAR A GYŰJTŐK ÉRDEKLŐDÉSÉNEK KÖZÉPPONTJÁBA KERÜL. A Magyar Nemzeti Banknál elmondták: egy-egy különleges érme kibocsátásakor néhány hét alatt névértéke többszörösét is érheti abból egy-egy példány. Így előfordulhat most is, hogy az új 100 forintos érme - annak potenciálisan magas példányszáma ellenére - sem terjed el széles körben a készpénzforgalomban - írja az Origo.

Borítókép: illusztráció