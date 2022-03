Ausztrália visszaadott 29 vallási és kulturális műkincset Indiának, köztük olyanokat, amelyeket elloptak vagy engedély nélkül vittek a határon túlra Indiából.



A műkincsek visszaszolgáltatását Narendra Modi indiai miniszterelnök hétfőn köszönte meg ausztrál kollégájának, Scott Morrisonnak kettejük virtuális találkozóján. A régiségek - szobrok, festmények, pergamentekercsek - közül a legöregebbek a 9. századra nyúlnak vissza és a canberrai Ausztrál Nemzeti Galériából kerültek vissza. Köztük van Siva hindu isten ötmillió dollárt érő bronzszobra, amelyet egy dél-indiai templomból loptak el.



India évek óta noszogatja a nyugati kormányokat és múzeumokat, hogy azonosítsák és adják vissza India "ellopott örökségének" tárgyait, és több száz műkincs már vissza is került a dél-ázsiai országba.



Az Ausztrália által visszaadott műkincsek közül 13 egy csempészéssel is gyanúsított volt manhattani műkereskedőhöz, Subhash Kapoorhoz köthető, aki nagyszabású amerikai szövetségi nyomozás célpontja volt a Hidden Idol-műveletben.



A hírhedt műkereskedőt 2011-ben vették őrizetbe, jelenleg is börtönben várja perének tárgyalását. Kapoor tagad minden vádat.



Szakértők becslése szerint évente műalkotások ezreit lopják el az indiai templomokból, és dobják piacra azokat a nemzetközi műkereskedelemben. A régiségeket hamis iratokkal, rendszerint bútordarabokra vagy ruhaszállítmányokba rejtve csempészik ki az országból, amely az egyik leggazdagabb kulturális javakban a világon.



Az indiai miniszterelnök legutóbbi amerikai látogatása alkalmával 157, illegálisan eladott műkincset szerzett vissza az Egyesült Államokból.