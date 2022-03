Ron DeSantis, Florida állam republikánus kormányzója hétfőn aláírta a Szülői Jogok az Oktatásban (Parental Rights in Education) nevű gyermekvédelmi törvényt – számolt be az amerikai sajtó.

A jogszabály megtiltja az állami iskolák tanárainak, hogy „a szexuális irányultsággal és a nemi identitástudattal kapcsolatos tananyagot” oktassanak az alsó tagozatos diákoknak, illetve a pedagógusok egyik évfolyamon sem oktathatnak olyan témákat, amelyek nem a tanulók „életkorának vagy fejlődésének megfelelőek”. A július elsején életbe lépő törvény ezenkívül megtiltja az iskoláknak, hogy a gyermekkel kapcsolatos információkat tartsanak vissza a szülőktől.

DeSantis az aláírási ceremónián azt mondta: már látott „tananyagokat a szexualitásról és a woke gender ideológiájáról”, valamint olyan könyvtárakat is, amelyek „egyértelműen helytelen, pornográf anyagokat tartalmaznak nagyon fiatal gyerekek számára”. A kormányzó a „Gyermekek védelme” és „Szülők támogatása” feliratú pódium mögött állva hangsúlyozta: legalább hat floridai iskolai körzetben olyan irányelvek érvényesülnek, amelyek kizárják, hogy a szülők dönthessenek gyermekeik „jólétéről”.

Nemzetközi sajtóorgánumok, LMBTQ-szervezetek, egyes hollywoodi színészek, valamint a Fehér Ház is „gyűlöletkeltőnek és diszkriminatívnak” tartják a törvényt. A baloldal a jogszabályt a „ne mondd, hogy meleg” (Don't say gay) jelzővel illeti, miközben a törvény szövegében egyáltalán nem szerepel a „meleg” szó és nem is tiltja, hogy a tanárok kimondják azt.

A vasárnap esti Oscar-díj átadó gálán több színésznő is azzal próbált tiltakozni a floridai gyermekvédelmi törvény ellen, hogy egymás után többször kimondta a „meleg” szót. Ron DeSantis hétfőn úgy reagált az akcióra:

ha olyan emberek szállnak szembe velünk a szülői jogok miatt, akik korábban a degenerált Harvey Weinsteint példaképnek és hősnek tekintették, akkor ezt kitüntetésnek veszem.

Harvey Weinsteint, Hollywood egykori egyik legbefolyásosabb filmmogulját 23 évnyi börtönbüntetésre ítélték 2020-ban, miután számos alkalmazottja és sok színésznő vádolta meg szexuális visszaéléssel, zaklatással, egy színésznő pedig szexuális erőszakkal is.

DeSantis és a republikánusok „indokoltnak” nevezték a jogszabályt és hangsúlyozták, hogy a szexuális irányultság és a nemi identitás témájáról a szülőknek, nem pedig a tanároknak kell beszélgetniük a gyerekekkel.

Gondoskodni fogunk arról, hogy a szülők azért küldhessék iskolába a gyermekeiket, hogy tanuljanak, nem pedig azért, hogy beléjük sulykoljanak valamit

– fogalmazott hétfőn a floridai kormányzó.

Borítóképünkön Ron DeSantis floridai kormányzó. Fotó: MTI/EPA/Cristobal Herrera