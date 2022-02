Az Egyesült Államok partvidéke mentén átlagosan 25-30 centiméterrel is emelkedhet a tengerszint 2050-ig a klímaváltozás következményeként – áll a két szervezet kedden nyilvánosságra hozott együttes jelentésében. A keleti parton 25-35, a nyugatin 10-20, a Mexikói-öbölben 35-45 centiméteres emelkedés várható a prognózis szerint.

„A jelentés alátámasztja a korábbi tanulmányokat és megerősíti, amit régóta tudunk: a tengerek szintje továbbra is riasztó ütemben emelkedik, fenyegetve a közösségeket szerte a világon” – jelentette ki Bill Nelson, a NASA igazgatója.

A hat tudományos szervezet bevonásával készített jelentés szerint a vízszintemelkedés várhatóan az eddiginél súlyosabb tengerárakat és viharokat fog okozni, a kárral is járó áradások a jelenleginél tízszer gyakrabban fognak előfordulni, és a helyi adottságoktól függően hevesebbek is lehetnek.

Tengeráradások jelenleg 2-5 évente egyszer fordulnak elő, évtizedek múlva azonban már akár évente többször is lesznek.

A Global and Regional Sea Level Rise Scenarios for the United States című dokumentum a 2017-es jelentés frissített változata, és az első, amely konkrét prognózisokat tartalmaz középtávra.

