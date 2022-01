Egész napos, online konferencián mutatják be legfrissebb eredményeiket az ELTE, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, az ELKH és a Magyar Tudományos Akadémia, az MTA kutyaetológiával foglalkozó kutatói szombaton.

Tudja-e a kutya, ki beszél, és milyen nyelven? Mikortól számítanak a kutyák felnőttnek? Jutalom-e a gazda arca? Mi a kutyák jelentősége a demencia kutatásában? Felismerik-e a kutyák, ha útban vannak?

Egyebek mellett ezekre a kérdésekre is választ kaphatnak az érdeklődők az eseményen, amelyen az ELTE etológusai mellett az ELKH szakemberei és az MTA Lendület kutatócsoportjai is bemutatják 2021-ben publikált eredményeiket. Az egyetem honlapján olvasható tájékoztató szerint az ELTE Etológia Tanszék hagyományos éves rendezvénye ezúttal is nyitott, a szakemberek mellett a kutyaetológia iránt érdeklődő ebtartókat is szívesen látják.

A tanszéken 1994-ben indított Családi Kutya Programban a kutyák viselkedését, gondolkodását és érzelmeit vizsgálják a kutatók önkéntesek bevonásával.

A kutyatulajdonosok közreműködésével végzett vizsgálatok eredményeit 2013 óta minden évben konferencián mutatják be közérthető formában a kutatók.

