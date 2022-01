A vízmérők, valamint a vízvezetékek és a szerelvények téliesítésére figyelmezteti a lakosságot a magyarországi ivóvíz- és csatornaszolgáltatást végző szervezeteket képviselő Magyar Vízközmű Szövetség, az MVSZ.

Azért figyelmeztetik most a lakosságot, mert az előrejelzések szerint az idei tél egyik leghidegebb éjszakája várható szerdáról csütörtökre virradóra.

A nem lakott ingatlanoknál fontos a vízhálózat és a vízmérők víztelenítése, valamint a vízmérőakna letakarása, szigetelése. Továbbá a lakott ingatlanoknál szükséges a vízmérőakna szigetelése, illetve azokra a vezetékszakaszokra is kiemelt figyelmet kell fordítani, amelyek kevésbé védett helyen, például pincében, vagy falon kívül találhatóak.

Célszerű ezeket is szigetelőanyaggal védeni, továbbá a kerti csapokat, öntözőberendezéseket vízteleníteni, illetve a fagy enyhülését követően szükséges a vízmérő óra ellenőrzése is. Ugyanis, ha az óra csillagkereke akkor is forog, ha házban minden csap zárt, akkor valószínű csőtörés történt, erről pedig értesíteni kell a szolgáltatót.

A MVSZ téliesítés szemléltetése, könnyebb kivitelezése érdekében elkészített egy kisfilmet.

