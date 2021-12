A felperesek, Daphna Cardinale és férje, Alexander hétfőn nyújtották be keresetüket egy Los Angeles-i bíróságon a mesterséges megtermékenyítést és az embrió beültetését végző California Center for Reproductive Health és tulajdonosa, Eliran Mor ellen. Hasonló perre készül a neve elhallgatását kérő másik pár is.