A főigazgató-helyettes arra is kitért, miszerint hőségben, sportoláskor, valamint lázzal, hasmenéssel és hányással járó betegségek – így a koronavírus-fertőzés esetében is – megnő a folyadékszükséglet. „A Covid-fertőzéssel járó leggyakoribb tünetek, azaz a láz, a száraz köhögés, a fáradtság és a légszomj gyakran izom- és ízületi fájdalommal és étvágycsökkenéssel is társulnak. A táplálkozásnak és a folyadékpótlásnak ezért kulcsszerepe van a felépülésben, az immunrendszer támogatásában” – húzta alá.