Üzenem az erdőnek: ne féljen, ha csattog is a baltások hada. Mert erősebb a baltánál a fa, s vérző csonkból virradó tavaszra új erő sarjad győzedelmesen. S még mindig lesznek fák, mikor a rozsda a gyilkos vasat rég felfalta már, s a sújtó kéz is szent jóvátétellel hasznos anyaggá vált a föld alatt…, olvasom Wass Albert: Üzenet haza című versének részletét.

Wass Albert 1945-ben elhagyni kényszerült Magyarországot. Élete során a román titkosszolgálat többször is megpróbálta meggyilkolni őt. Művei a kommunizmus alatt indexen voltak. Fenti versével az Erdélyben maradottaknak üzent. Szavai azonban korunk történései kapcsán is erős üzenetet hordoznak.