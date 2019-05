Ukrán–magyar közös koncert

Külföldi vendégeket fogad a dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola a mai este folyamán. Az intézménybe Ukrajnából érkeznek diákok.

Az iskola szakmai igazgatóhelyettese, Dőr Gabriella lapunknak elmesélte, az ukrán iskolával ápolt jó kapcsolat egy onnan két évvel ezelőtt Magyarországra költözött, egykor kint élő, magyar származású kolléganőjük kapcsán jött létre. A kinti alapfokú művészeti iskola növendékei többféle művészeti, kulturális területen is tevékenykednek. A mai napon énekes, hangszeres és táncos előadást is láthatnak tőlük az iskolába látogatók. Az est folyamán természetesen a Sándor Frigyes tanulói is megmutatják tehetségüket. Közös produkció ugyan nem lesz, egymást váltva lépnek fel az ukrán vendégekkel.

A koncerten túl szó szerint is belekóstolhatunk az ukrán kultúrába: autentikus ételeket kipróbálhatunk. A folyosógalériában az ukrán népművészet remekeit csodálhatjuk meg: szőtteseket, hímzéseket és hasonló alkotásokat állítanak ki, hogy a zene mellett a kultúra is közelebb hozhassa egymáshoz a két nemzetet.

vezető képünk archív