Újabb űrfilm, a nem is oly’ távoli jövőből

Roy McBride műszaki tiszt elindul, hogy átszelje a galaxist, kiderítse az igazságot apjáról, aki húsz éve tűnt el, miközben idegen életformák után kutatott.

Sokáig halottnak hitték, egy új bizonyíték arra utalhat, hogy Clifford McBride még él, és egy távoli bolygón bujkál, és potenciális veszélyt jelent az univerzumra.

Brad Pitt komoly Oscar-esélyes az Ad Astra és a Volt egyszer egy… Hollywood miatt, de nem nagyon érdekli. Szerinte fontosabb egy díjnál, hogy a film jó legyen, és akár tíz év múlva is, de beszéljenek róla. A kritikusok jó véleménnyel voltak Brad Pittről idén: a Tarantinóval és Leonardo DiCaprióval közösen leforgatott Volt egyszer egy… Hollywoodot dicsérték, új sci-fije, az Ad Astra – Út a csillagokba pedig nálunk is a mozikba kerül a héten, így eldönthető, jogos-e a 80 százalékos értékelése a Rotten Tomatoes-on. E két idei filmje miatt komoly esélyesnek tartják az 55 éves sztárt a 2020-as Oscar-gálán is – szerintük az a minimum, hogy egy Legjobb mellékszereplő-jelölést kap legalább a Volt egyszer…-ért (miközben DiCaprio a Legjobb férfi főszereplő kategóriában indulna)!

Jól fut Brad Pitt szekere, kedvelik a kritikusok

Hiába fut jól Brad Pitt szekere, őt magát nem különösebben izgatja egy esetleges jövő évi Oscar-díj, és nem is nagyon akar teperni azért, hogy a Legjobb mellékszereplő finalistái között legyen. Az Entertainment Weekly magazinnak így nyilatkozott erről: „Ó, ember, próbálok nem is gondolni rá. Mármint úgy értem, soha sem tudhatod, hogy mi lesz, és nagyon jó érzés, amikor az esélyeid hirtelen megnőnek. De valójában az a cél, hogy a film üljön, hogy beszéljenek róla az emberek, akár most, akár tíz év múlva. Úgy vélem, hogy ez a hajcihő nem tesz jót annak, hogy tisztán elmesélj egy történetet, inkább gúzsba köt, és nem enged a lényegre koncentrálni.”

Brad Pitt nemrég azt is meglebegtette, hogy most egy időre leáll a filmkészítéssel: Nagyobb szünetet fogok tartani az egyes filmek között, mert más dolgok is vannak, amikkel foglalkozni szeretnék. Amikor úgy érzed, elmentél a falig, akkor itt az ideje, hogy keress valami mást, amiben aztán megint elmehetsz a falig.

Unatkozni biztosan nem fog, hiszen a Plan B nevű produkciós cégében korábban olyan Oscar-díjas filmek készültek, mint a 12 év rabszolgaság, a Holdfény vagy A tégla.