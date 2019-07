Szívrabló metálos sorozat, profi zenészektől

Bár a Rockmaratonnak vége és majdnem egy teljes évet kell várnunk a következőig, a kedélyek megnyugtatása végett a legjobb újraszocializálódást segítő sorozatot javasoljuk elővenni a rockerek és metálheadek számára. Bár már nem fut, neten fellelhető és a mindenkori rock’n’roll magaséletet mutatja be a Metalocalypse.

A sorozat egy kemény zenét kedvelő felnőtteknek készült rajzfilmsorozat, amit Brandon Small és Tommy Blacha álmodott meg. Három dolog mozgatja ezt az alkotást: a zene, a komikum és a zseniális karakterkezelés. Small maga is metálzenész, nem is akármilyen, így a zenei betétek megkreálásában és a történetek megalkotásában is egy hiteles személy kezében összpontosult a munka, Blacha pedig vígjátékok ismert és elismert forgatókönyvírója.

Brandon Small négy fő karakter szinkronhangja is

A sorozat a Detklok nevű death metál banda életét mutatja be. A tagok megrajzolásánál valós zenészek adtak ihletet, de arról, hogy pontosan ki kinek a metaforája, Brandon Small sosem nyilatkozott egyértelműen. (Ami viszont szinte biztos, hogy Na­than Explosion a Cannibal Corpse-os George Fisher alter­egója). A tagok élete „átlagos” rocksztár-élet, legalábbis az erősen sztereotipizált fajtából, azaz csajok, pia, rock’n’roll. Dethklokék élete ezek körül forog óriási luxusvillájukban, ahol a történet nagy része játszódik. Minden karakter külön egyéniség, Skwisgaar Skwigelf például tipikus norvég, aki a világ legjobb gitárosa, anyja kicsapongó életet élt és elhanyagolta nevelését, ő maga pedig az idősebb nőkre bukik, Toki Wartooth a világ legjobb gitárosa szeretne lenni, de sem nem elég tehetséges, se nem elég talpraesett hozzá, viszont imádja a cicákat, Pickles, a dobos pedig egyszerűen „csak” alkoholista. A komikum fő része talán az, hogy van egy teljes csapat, kvázi ellenhadsereg, amely arra törekszik, hogy a multimilliomos Dethklokot ledöntse a trónról, ebből és Deth­klokék gyarló kis szerencsétlenségeiből pedig zseniális poénok tudnak születni. Valamennyi részben felhangzik egy-egy kiválóan megkomponált dal a hozzá illő rajzolt klippel, ami messze nem a sorozatbetétdal-szinten mozgó nóták sorába való és Brandon Small munkáját dicséri.

A Metalocalypse 4 évadot élt meg 63 epizóddal, de az utolsó nem lett lezárva, így joggal várhatják a rajongók, hogy egyszer majd újra belendül a buli, és megtudhatjuk, mi történt szegény Tokival.