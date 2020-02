Szakácsok próbatétele: tizenkét csapat versenyzett

A szakma legjobbjaitól tanulhat a Közétkeztetési Szakácsverseny 2019-2020-as döntőjében versenyző 12 csapat – mondta Zsigó Róbert, az Agrárminisztérium (AM) élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára csütörtökön az M1 aktuális csatornán tegnap. Ezen a versenyen a szakácsoknak lehetőségük van ellesni azokat a technológiákat, ismereteket, amelyekkel finomabb és egészségesebb ételeket készíthetnek a közétkeztetésben – közölte. A közétkeztetés nagyon fontos szegmense a vendéglátásnak, naponta 1,5–2 millió embert lát el. A kormánynak fontos célja ezért a minőség javítása – hangsúlyozta Zsigó Róbert.

Mi is érintettek vagyunk az országos próbatételen, ugyanis a döntősök (vagyis a legjobbak) között van az Eurest rác­almási csapata, tagjai a Hankook konyhán dolgoznak.

A megmérettetés céljai az évszakhoz köthető hagyományok, szokások megőrzése mellett az ételek modernizálása, az étkezési kultúra fejlesztése, a hazai friss alapanyagok felhasználásának népszerűsítése. Mindemellett nagy hangsúly kerül a fejlődésre és fejlesztésre is. A versennyel párhuzamosan szakmai konferencia is várja a szakembereket.

(A közétkeztetési és szakácsverseny eredményeiről később számolunk be.)