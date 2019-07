Példaképpé vált gyermekjátékok

Az idén 60. évfordulóját ünneplő Barbie tovább bővítette híres, inspiráló nőket is mintázó, egyedi babákat kínáló Signature kollekcióját. Az idén megjelenő Frida Kahlo és Ka­therine Johnson babákkal a márka olyan pozitív női példaképeket állít a fiatal lányok elé, akikre bátorságukért és teljesítményükért is felnézhetnek. A sorozatban szereplő inspiráló Barbie-k valósághű ruházatot és kiegészítőket viselnek, továbbá mindegyik babához részletes ismertető tartozik az általa megformázott példakép munkásságáról.

A Barbie 1959 óta dolgozik azon, hogy kinyissa az álmok és a valóságról alkotott elképzelések közötti, társadalmi konvenciók miatt csukva tartott kaput. A témában „Álomkapu” néven a gyártó Mattel átfogó projektet is indított, amely a lányok személyiségfejlődését vizsgáló kutatások mellett a szülők és a gyerekek edukációját támogatja. A márka célja továbbá, hogy biztosítsa a lányok számára a szükséges erőforrásokat és támogatást, hogy elhiggyék magukról: bármi lehet belőlük. A mára több mint 200 hivatást felvonultató Barbie vállalása, hogy évente legalább 10 új ösztönző, inspiráló női példaképet mutat be, ennek köszönhetően érkeztek Magyarországra a Frida Kahlot és Katherine Johnsont ábrázoló babák.