Parázni se érünk rá

Tavaly nagyon rajta voltam a halloweenen. Október 31-én (nem, nem mindenszentekkor és nem halottak napján) faragtam egy töklámpást, ami nem a klasszikus vicsorgós rémpofát ábrázolta, hanem a képregényekből és az azok alapján készült filmből ismert Venom arc – ha lehet rá ilyet mondani – vonásait faragtam a tökbe. Jó nagy munka volt, órákat babráltam vele, a minta sem volt egyszerű, a tök is kemény volt, a kés is csorba. De azért elkészült. Idén is akartam, aztán nem lett belőle semmi. Sőt, az őszi termésekből meg falevelekből készült asztaldísz és kopogtató is elmaradt. Őszintén szólva mécseseket sem vettem. Elég para, hogy már a parára sem jut energiám.